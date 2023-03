Milan in Champions contro il Tottenham, sfida decisiva per l’accesso ai quarti di finale. Formazioni: statistiche news e orario partita

Tottenham – Milan è una partita decisiva per il futuro della squadra di Pioli in Europa anche se basterebbe un pari per passare il turno. Tuttavia dopo le deludenti sconfitte in Serie A, il Milan in Champions per dimostrare di essere in grado di proseguire il suo cammino verso la coppa delle grandi orecchie, deve vincere. Di seguito le ultime sulla prossima partita del Milan maschile

Tottenham – Milan: ultime news

Reduce dalla brutta sconfitta di Firenze, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a un’immediata reazione contro una squadra sulla carta più forte, su un campo temibile e contro un avversario che conosce meglio di ogni altro i punti deboli dei rossoneri: l’ex allenatore di Inter, Juve e Nazionale Antonio Conte.

Anche per il Tottenham il momento non è dei migliori. Gli Spurs sono quinti in campionato, la sconfitta di misura subita sabato sul campo del Wolverhampton ha ulteriormente complicato la rincorsa alle prime quattro posizioni di classifica che portano direttamente in Champions League. Ma la squadra di Conte giocava con molto turnover, sicuramente già con la testa al big match di mercoledì sera.

Milan-Tottenham, precedenti e curiosità

Milan che parte con il vantaggio conquistato nella gara d’andata grazie al gol di Brahim Diaz e dunque con la possibilità di passare il turno anche solo con un pareggio. Tottenham obbligato a vincere con almeno due gol di scarto nell’arco dei 90’, puntando eventualmente a tempi supplementari e rigori se il vantaggio sarà di una sola rete.

Quella della gara d’andata è stata la prima sconfitta subita dal Tottenham contro il Milan dopo due vittorie e due pareggi. Due le eliminazioni subite dai rossoneri contro il Tottenham. Nella semifinale di Coppa Uefa del 1972, in quell’edizione gli Spurs alzarono il trofeo, e nella Champions League del 2011 quando l’allenatore era Rino Gattuso: un solo gol nelle due sfide, purtroppo decisivo, segnato a San Siro da Crouch.

Le formazioni di Milan e Tottenham

Il primo problema di formazione del Tottenham riguarda proprio Antonio Conte, costretto a un intervento chirurgico alla cistifellea in Italia e dunque anche a saltare l’impegno di campionato contro il Wolverhampton. Ma il tecnico è già rientrato a Londra e contro il Milan sarà regolarmente in panchina.

Rossoneri che puntano al recupero dal primo minuto di Calabria, riconfermando sulla linea difensiva Thiaw, ormai titolare da alcune partite. Alle spalle di Giroud, unica punta, torna Leao con Theo Hernandez. Solo panchina per De Ketelaere, ancora una volta deludente dopo essere stato schierato da titolare a Firenze.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud.

Quando gioca il Milan in Champions

Si gioca alle ore 21 di mercoledì 8 marzo al Tottenham Hotspur Stadium, lo splendido impianto da 60mila persone costruito ai bordi di Northumberland Park. Stadio completamente esaurito in ogni ordine di posti. Biglietti finiti da giorni. La diretta sarà in diretta e in esclusiva solo in streaming per tutti gli abbonati Amazon Prime.

