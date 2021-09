Malmoe-Juventus Champions: convocati, formazioni, statistiche e dove vederla

Esordio complicato per la Juventus che in Champions League affronta il primo turno stagionale contro il Malmoe con diversi problemi di formazione e qualche indisponibilità. Di seguito lla formazione quando gioca e dove vedere la partita stasera in Tv

Champions League, primo turno: Malmoe-Juventus – Inizia un nuovo cammino europeo per la Juventus. Un esame ma anche una occasione di riscatto per la squadra di Massimiliano Allegri la cui stagione è iniziata malissimo, con due sconfitte e un pareggio esterno nelle prime tre giornate.

Malmoe-Juventus, le formazioni

Allegri dirige la Juventus in allenamento alla Continassa (Foto Juventus Official Twitter)

Scelte quasi obbligate per Allegri che è stato costretto a lasciare a casa sia Chiesa, tornato con un problema ai flessori dal ritiro della Nazionale, che Bernardeschi, uscito malconcio dalla partita di Napoli. Rientreranno tutti i sudamericani, assenti al Maradona dopo le trasferte internazionali delle qualificazioni al Mondiale. E diventeranno fondamentali in una partita che si annuncia non facilissima. Soprattutto per questioni di ordine emotivo, viste le critiche degli ultimi giorni. Torna in campo dal primo minuto de Ligt, fase offensiva costruita intorno a Dybala che torna in campo dal primo minuto, così come Alex Sandro e Cuadrado. Disponibile anche Kaio Jorge, anche lui reduce da un infortunio.

Malmoe (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic. All. Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

La squadra del Malmoe

La squadra svedese si è qualificata alla fase a gironi di Champions League dopo avere superato ben tre turni di sbarramento: Riga, Rangers Glasgow e i bulgari del Ludogorets. Due soli precedenti tra Juventus e Malmoe, con altrettante vittorie per 2-0, sia a Torino che in Svezia. Il Malmoe torna alla fase principale della in Champions League dopo diversi anni. La Juventus invece è riconfermata per la decima stagione consecutiva.

Il tecnico del Malmoe è una vecchia conoscenza del calcio italiano, si tratta di Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan.

Anche il Malmoe è partito maluccio nella Allsvenskan, il massimo campionato svedese che è già alla 18esima giornata: dieci vittorie, quattro sconfitte e altrettanti pareggi, Al momento è solo quarta con tre punti di ritardo su Djungarden e AIK.

Malmoe-Juventus, dove vedere la partita

Malmoe-Juventus si gioca alle ore 20.00 di oggi allo stadio “New Stadium” di Malmoe, Svezia. Arbitra il portoghese Artur Dias , assistenti Rui Tavares e Paulo Soares. Quarto uomo Joao Pinheiro. Luis Godinho alla VAR (assistente Hugo Migue).

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY (canali 201 e 252). Il match sarà disponibile in streaming su MediasetPlay, SkyGo e NOW Tv.