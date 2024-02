Era una formalità la partita di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria dopo la netta vittoria bianconera di tre settimane fa a Genova. Tant’è che entrambe le squadre ne approfittano per fare ampio turn over.

Non tutto va per il verso giusto però. Davvero sfortunato l’esordio di una delle esordienti assoluta di Montemurro. Federica Cafferata, schierata tra le titolari si infortuna dopo pochi minuti ed è costretta a lasciare il campo.

Juventus-Sampdoria 1-0

Non è mai bello vedere una ragazzina in lacrime per un infortunio. Al suo posto Arianna Gallina, 17 anni, altra esordiente. Il gol decisivo arriva già al 19’ con una bella azione di Garbino che si concretizza nei piedi di Cristiana Girelli, prontissima a deviare il pallone nel sacco avversario con una morbida conclusione di sinistro.

La partita è poco più che un buon allenamento anche perché l’infortunio di Cafferata convince le due squadre ad affrontarsi su toni non agonistici e molto morbidi.

Cuschieri coglie un palo per la Samp, complice una deviazione in extremis di Aprile – titolare tra i pali della Juve – in evidenza anche l’ex blucerchiata Bragonzi vicina al gol in un paio di occasioni. La partita in definitiva offre poco e si conclude senza altre annotazioni di rilievo nel boxscore.

In tabellone

La Juventus, squadra detentrice e testa di serie numero 1 del tabellone, affronterà adesso la Fiorentina rinnovando un duello già estremamente interessante anche in campionato dove le due squadre pochi giorni fa hanno pareggiato. Partite in programma a marzo con gara di ritorno a Biella. Nella parte bassa del tabellone ancora in corsa la Roma che batte il Napoli ribaltando la sconfitta della gara d’andata per affrontare in semifinale il Milan, che ieri ha eliminato il Sassuolo.