Sono tre le squadre italiane che hanno conquistato l’accesso al secondo turno di Champions League. La Lazio, il Napoli – che mercoledì sera affronta il Barcellona – e l’Inter cui la sorte ha riservato l’Atletico Madrid in uno degli abbinamenti sulla carta più equilibrati e incerti.

Inter-Atletico Madrid: quando e dove vederla

Partita: Inter vs Atletico Madrid

Inter vs Atletico Madrid Dove si gioca : Stadio Giuseppe Meazza (San Siro, Milano)

: Stadio Giuseppe Meazza (San Siro, Milano) Data: 20 febbraio

20 febbraio Orario: 21:00

21:00 Dove vederla in Tv : La partita è in programma in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY

: La partita è in programma in chiaro su Canale 5, ma anche su SKY Come vederla in streaming: SKY Go, Sportmediaset Infinity, NOW Tv

Inter-Atletico Madrid, ultime news

Per l’Inter, finalista dello scorso anno sconfitta nella gara decisiva dal Manchester United, la grande occasione è quella di tornare ai quarti di finale, e dunque tra le prime otto squadre europee. Il secondo posto nel proprio girone alle spalle della Real Sociedad, in assoluta parità negli scontri diretti ma con un paio di gol in meno in differenza reti. Atletico Madrid che si presenta alla seconda fase imbattuto dal girone con la Lazio, unica squadra che è riuscito a strappare un pareggio ai giocatori di Simeone.

L’Atletico vanta il secondo miglior attacco assoluto della fase a gironi: ben 17 gol, uno in meno solo rispetto al Manchester City. Ma la stagione delle due squadre sembra avere prospettive diverse: l’Inter, prima e con largo margine di vantaggio in Serie A, è lanciata verso il suo primo scudetto della gestione di Simone Inzaghi.

L’Atletico in Liga è solo quarto, a notevole distanza dal Real, primo e in fuga. Abbastanza per riconfermarsi in Champions anche la prossima stagione, probabilmente non per puntare al titolo. L’Atletico è reduce da una netta vittoria esterna con il Las Palmas, 0-5 in campionato, così come l’Inter, 4-0 alla Salernitana, fanalino di coda del campionato di Serie A.

Inter-Atletico, precedenti, statistiche e curiosità

Nonostante l’Atletico abbia affrontato squadre italiane ben 33 volte, c’è un solo precedente tra colchoneros e nerazzurri. Un’occasione prestigiosa che valeva un trofeo: l’Inter del triplete, appena passata da Mourinho a Benitez, affrontava per la prima volta la Supercoppa. Vittoria dell’Atletico per 2-0 a Monaco con gol di Antonio Reyes e Sergio Aguero. Per la verità c’è un secondo precedente che si riferisce a un torneo FIFA: l’International Champions Cup del 2018, un torneo estivo, vittoria dell’Inter 1-0 con gol di Lautaro Martinez.

L’Inter è alla sua terza seconda fase consecutiva di Champions League in quella che è la 17esima presenza, la sesta consecutiva. L’Inter si ritrova ad affrontare un avversario stagione per la quarta stagione consecutiva: ha perso in casa e in trasferta contro il Real Madrid sia nel 2020/21 che nel 2021/22, ma ha strappato quattro punti al Barcellona la scorsa stagione (1-0 c, 3-3 t) eliminando clamorosamente i blaugrana nella splendida corsa che portò i nerazzurri alla finale.

Se consideriamo solo le partite a eliminazione diretta, l’Inter è in svantaggio nei confronti delle squadre spagnole con sei promozioni e nove eliminazioni.

Inter praticamente al gran completo. Atletico Madrid costretto a rinunciare ad Alvaro Morata, che però potrebbe recuperare in vista della sfida di ritorno, ma anche ad Azpilicueta, bloccato da oltre un mese da un infortunio al ginocchio molto serio.

Arbitra l’incontro lo svedese Per Svärd.

Inter-Atletico, quote e pronostici

Dopo le rispettive partite di campionato, i bookmaker indicano l’Inter come favorita del match: 1.80 la quota dei nerazzurri, 3.60 per il pareggio, 4.33 per una impresa dell’Atletico vincente a San Siro. Gara di ritorno in programma mercoledì 13 marzo alle 21.