Il Milan centra il risultato ed è la prima squadra italiana a conquistare i quarti di finale europei eliminando il Tottenham

Basta un Milan ordinato, disciplinato, bravo a non commettere troppi errori, per eliminare un Tottenham sulla carta più forte ma troppo lento e prevedibile nella manovra.

Finisce 0-0 a Londra ed è un pareggio che grazie alla vittoria ottenuta nella partita d’andata a San Siro vale l’accesso ai quarti di finale per i rossoneri di Stefano Pioli, un bilancio assolutamente positivo se si considera che fino a poche settimane fa il Milan era in enorme difficoltà e contestatissimo.

Tottenham-Milan 0-0

Non una bella partita. Anche perché la gara la deve giocare il Tottenham che avrebbe bisogno addirittura di un vantaggio di due gol per poter passare il turno. E invece i londinesi si affidano a un processo palla sterile, lento, privo di personalità che il Milan si limita a controllare cercando di rispondere di tanto in tanto nelle fasi di possesso palla con qualche rilancio offensivo efficace. Primo tempo davvero povero di occasioni da gol. Solo una conclusione dalle parti di Maignan, estremamente sicuro anche nella gestione della difesa. Il Milan, limitandosi a una comoda gestione offensiva in contropiede evita di sbilanciarsi.

Finale concitato, ma senza gol

Affidandosi sempre e costantemente ad Harry Kane, l’unico che sembra in grado di inventarsi qualcosa, il Tottenham finisce per dimenticarsi completamente la costruzione del gioco peraltro caricandosi di falli e di cartellini gialli che nel corso della fase finale della partita diventeranno decisivi. Il Milan, sempre in controllo, prende quota e riesce almeno in un paio di occasioni a impegnare il portiere avversario Forster.

Con l’espulsione del fallosissimo Cristiano Romero – secondo cartellino giallo – e una pioggia sempre più battente, il Tottenham va completamente in confusione producendo poco o nulla di davvero pericoloso. Eppure sull’unica occasione da gol dei londinesi è ancora Maignan a superarsi: gran colpo di testa di Kane che il portiere francese toglie dall’angolo. Poi, sul contropiede, Origi, appena entrato in campo, coglie un palo clamoroso in contropiede. Finisce così… 0-0-

Il Milan porta a casa un pareggio che vale la qualificazione e che pesa moltissimo da un punto di vista di prestigio e di economia per il club rossonero che, in attesa dei sorteggi in programma venerdì 17, raggiunge ai quarti di finale Chelsea, Benfica e Bayern Monaco, 2-0 sul Paris Saint Germain di Messi.

La prossima settimana tocca all’Inter, che difende l’1-0 di San Siro a Porto e il Napoli, in casa dopo lo 0-2 conquistato a Francoforte. Domani tocca a Roma e Juventus in Europa League e Fiorentina in Conference League.