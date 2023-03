Partite in casa per Juventus e Roma impegnate negli ottavi di finale di Europa League 2023. Ultime news formazione

Diventa forzatamente l’Europa League il primo obiettivo stagionale sia per la Juventus Fc, alle prese con le mille incertezze legate alle indagini della procura sportiva e alle loro possibili conseguenze, che per la Roma.

Vincere l’Europa League significherebbe infatti salvare tutta quanta la stagione e mettere da parte un bel po’ di soldi in vista del prossimo campionato. Il trofeo vale infatti l’accesso alla Champions League della prossima stagione come testa di serie, indipendentemente da come si chiuderà il campionato di Serie A.

Juventus Friburgo Europa League

Sorteggiata contro la tedesca Friburgo, nella quale milita l’attaccante azzurro Vincenzino Grifo, la Juventus ha avuto tutto sommato un abbinamento piuttosto agevole dopo avere eliminato i francesi del Nantes.

Ma proprio come l’Eintracht Francoforte, avversario del Napoli in Champions League, il Friburgo si è dimostrata fin qui formazione estremamente solida, capace di vincere il proprio girone qualificandosi come testa di serie eliminando, curiosamente, proprio il Nantes, oltre ai greci dell’Olympiacos.

Come gioca il Friburgo

Squadra solida, di spessore, senza talenti cristallini ma molto compatta, il Friburgo sta vivendo un momento straordinario di grandissima evidenza internazionale e può contare su un entusiasmo alle stelle e un ambiente caricato a mille. Anche per questo la partita dell’Allianz Stadium, in vista di un ritorno caldissimo in programma la prossima settimana in Germania, diventa decisivo. Il Friburgo è quinto in Bundesliga ed è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali sul campo del Borussia Moenchengladbach (0-0).

Juventus-Friburgo, le formazioni

La sconfitta contro la Roma e le tante, troppe voci che riguardano i processi e gli appelli sportivi legati alla sentenza, non possono lasciare tranquilla la squadra di Massimiliano Allegri che si trova costretto a fare i conti con una formazione da costruire. In difesa forti dubbi su Alex Sandro che potrebbe essere sostituito da Bonucci. Cuadrado, il protagonista di una partita sfortunata contro la Roma (due pali) dovrebbe essere riconfermato così come Fagioli e Kostic, sicuramente preferito a Chiesa. Kean, squalificato per due turni dopo l’assurda espulsione di domenica in soli 40” di gioco, potrebbe partire da titolare al posto di Vlahovic, non al meglio. Allegri punta molto sulla voglia di riscatto del giovane attaccante che, nel frattempo, è stato riscattato dal club con un investimento di quasi 35 milioni di euro.

Il Friburgo di Streich dal canto suo conferma una squadra senza grandi problemi, se non di abbondanza. Attenzione, oltre a Grifo, in passato scartato dalla Juventus e dunque ulteriormente motivato, allo sgusciante talento giapponese di Ritsu Doan.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart; Kubler, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Grifo; Holer.

Arbitra l’incontro il greco Sidiropulos. Calcio d’avvio alle ore 21 con diretta su DAZN e SKY (canali 201, 213 e 252) oltre che in streaming su SKY GO e NOW TV.

Roma-Real Sociedad, prima sfida

Urna non del tutto benevola nei confronti della Roma abbinata alla Real Sociedad di San Sebastian, squadra che segna relativamente poco ma subisce pochissimo, costruita intorno a un talento straordinario come quello di Oyarzabal. Anche la Roma, come la Juventus non è testa di serie. I baschi, quarti nel loro campionati e reduci da uno 0-0 interno con il Cadice, hanno vinto il proprio girone. Arrivano da tre mesi di riposo europeo e hanno potuto preparare questa partita nei minimi dettagli. Non ci sono precedenti tra Roma e Real Sociedad in nessuna coppa europea, si tratta della prima sfida in assoluto.

Roma riconfermatissima rispetto alla vittoria contro la Juve anche se, probabilmente, con un Abraham al centro dell’attacco in una trazione assolutamente offensiva che coinvolgerà anche Pellegrini, Spinazzola, Dybala e Wijnaldum in un modulo che più offensivo di così non si può. Logico il tentativo da parte di Mourinho di aggredire da subito gli avversari nel tentativo di chiudere i conti prima di quella che sarebbe una trasferta caldissima su un terreno dove fare risultato è davvero molto difficile per chiunque.

Le formazioni

Real Sociedad che vanta una colonna vertebrale solidissima che si appoggia su Zubeldia, Zubimendi e Merino. Davanti il giapponese Kubo e Oyarzabal sono capaci di tutto. Il norvegese Sorloth, nove gol questa stagione, è un attaccante non solo fisico.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

REAL SOCIEDAD (4-1-2-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi; Mendez, Merino; Kubo; Oyarzabal, Sorloth.

Calcio d’avvio alle 18.45 in un Olimpico gremito (tutto esaurito), affidato allo svizzero Schaerer. Anche in questo caso diretta su DAZN e SKY (canali 201 e 252) oltre che in streaming su SKY GO e NOW TV.

Completa il quadro del giovedì di calcio europeo la partita della Fiorentina, impegnata in Conference League in casa contro i turchi del Sivasspor (ore 21). Lazio battuta clamorosamente in casa martedì sera (1-2 in rimonta) dagli olandesi dell’AZ Alkmaar.

Le partite di ritorno sono già in calendario per giovedì prossimo: Juventus a Friburgo alle 18.45, Roma in Spagna alle 21. Fiorentina in Turchia (alle 18.45) e Lazio che dovrà vincere con due gol di scarto in Olanda (alle 21).

