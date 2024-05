Ternana-Napoli è la partita playoff per il 10° posto della prossima edizione del campionato di Serie A. Di fatto è fatto l’ultimo atto ufficiale della stagione di calcio femminile. Le due squadre si affrontano in una doppia sfida di andata e ritorno: prima mercoledì 22 magio (ore 16 a Terni) e poi domenica 26 maggio (ore 16 a Cercola).

Ternana e Napoli, come si conquista la Serie A

Il format, inaugurato lo scorso anno dopo la riforma del campionato, è del tutto riconfermato e ricalca la classifica sfida a eliminazione diretta UEFA. E dunque partita d’andata in casa della Ternana, considerata sfidante in quanto iscritta al campionato inferiore, con il Napoli che ospiterà a Cercola la partita di ritorno.

Molto semplicemente: la squadra che al termine delle due partite avrà segnato il maggior numero di gol conquisterà la Serie A. E in caso di due pareggi o di una vittoria per parte con la stessa differenza reti a decidere dopo il 90’ della gara in programma al Giuseppe Piccolo saranno tempi supplementari – due da 15’ l’uno – e calci di rigore.

Ternana-Napoli dove vederla

La partita di andata dello spareggio salvezza si gioca allo Stadio Moreno Gubbiotti – Narni di Terni. Se volete seguire il match in Tv potete farlo solo in streaming su Dazn. Bisogna quindi pagare un abbonamento per guardarla.

Ternana-Napoli, come stanno le due squadre

Fare un pronostico su due squadre che non solo non si sono mai affrontate in Serie A ma i cui precedenti sono davvero minimi, è estremamente difficile. Anche perché si tratta di squadre allestite con programmi del tutto diversi rispetto alle esigenze che avrebbero dovuto affrontare nei rispettivi campionati. Il Napoli, neopromosso, ha allestito una formazione accorta che fin dall’inizio aveva l’unica ambizione di conquistare la salvezza. Il tecnico Biagio Seno e stata bravo a mantenere la squadra sulla giusta carreggiata dopo un inizio estremamente complicato condizionato da un gran numero di sconfitte e da numeri pessimi dal punto di vista realizzativo. Con i play off sono arrivati i punti che hanno consentito agli azzurri di tenere il Pomigliano alle proprie spalle conquistando l’unica speranza di salvezza, l’accesso al play off.

La Ternana, dal canto suo, ha condotto campionato stratosferico: 92 gol segnati, 24 vittorie, un torneo giocato tutto all’attacco dall’inizio alla fine che si è sublimato nella vittoria di domenica scorsa a San Marino che ha concretizzato il secondo posto assoluto alle spalle della Lazio. Il Napoli è invece reduce da un brutto derby contro il Pomigliano e da una prestazione e al risparmio.

Da una parte una squadra abituata a difendersi contro i colossi della Serie A. E dall’altra una corazzata che ha sgretolato tutte le difficoltà e le resistenze del campionato cadetto.

I precedenti fra Ternana women e Napoli calcio

Secondo il database dei precedenti ufficiali del calcio femminile sono soltanto due le sfide Ternana-Napoli ed entrambe si riferiscono alla stagione dello scorso campionato di Serie B. Doppia vittoria del Napoli che vinse in casa 4-0 bissando il successo nel girone di ritorno, a Narni, a marzo: 3-1.

Lo scorso anno, con la squadra partenopea chiuse al primo posto assoluto ottenendo la promozione diretta, lo spareggio fu tra Pomigliano e Lazio. Pomigliano che vinse clamorosamente la gara d’andata a Fornello (0-2). Lazio che tentò disperatamente di ribaltare nella sfida di ritorno: ma il gol, un’autorete di Golob, e un incessante assedio nel secondo tempo, non furono sufficienti. Pomigliano riconfermato in Serie A e Lazio costretta a un altro campionato cadetto che quest’anno si è concluso con il trionfale ritorno nella categoria di vertice.

Ternana-Napoli, diffidate e squalificate

Nel suo ultimo comunicato ufficiale, al termine dell’ultima giornata del campionato di Serie A e Serie B, il giudice sportivo non ha fermato per squalifica nessuna giocatrice di Ternana e Napoli. Che tuttavia hanno due diffidate, una a testa, per raggiunto limite di cartellini gialli. Nel Napoli sotto diffida è Alice Corelli, ammonita nel secondo tempo del derby contro il Pomigliano.

Nella Ternana diffida anche per Francesca Quazzico, al nono cartellino giallo assoluto dall’inizio della stagione. Proprio come lo scorso anno i cartellini si accumulano anche in queste partite di post-season. Dunque in caso di ammonizione sia Corelli che Quazzico rischiano la squalifica in vista della gara di ritorno.

Arbitro partita Ternana-Napoli

Già ufficializzata la designazione arbitrale per la partita di Narni: arbitro del match sarà Samuele Andreano (Prato) coadiuvato dai guardalinee Giampaolo Jorgji e Paolo Cozzuto, quarto uomo Mattia Nigro.

Ternana-Napoli, il nostro pronostico

Le potenzialità offensive della Ternana fanno paura. Parliamo comunque di due squadre che hanno numeri emblematici: le umbre hanno segnato 96 gol in 30 partite, il Napoli ne ha subiti 48 in 26 segnandone solo 20, peggior attacco in assoluto della Serie A. Pronostico a favore della Ternana, almeno per questa gara d’andata.

PRONOSTICO TERNANA-NAPOLI: 1