Lazio Femminile-Pomigliano, spareggio per la Serie A. Nella gara d’andata pesantissima vittoria eserna delle campane

Una sorpresa dietro l’altra. Ci si aspettava una Lazio favorita nel testa a testa di andata e ritorno contro il Pomigliano. E invece a ipotecare in modo decisamente convinto la prossima stagione di Serie A Femminile è proprio la squadra campana con una vittoria importantissima in vista della gara di ritorno.

Doppietta di Martinez, pesantissima. Ma il colpo del KO è proprio quello del raddoppio, arrivato a tempo abbondantemente scaduto che costringe ora la Lazio a una rimonta quanto meno complicata a Palma Campania dove la squadra di Grassadonia dovrà vincere con tre gol di scarto.

Lazio Femminile-Pomigliano, un gol per tempo

Una bella sfida, giocata a viso aperto da entrambe le squadre nel corso della quale il Pomigliano non ha mai commesso l’errore, fatale nella sconfitta contro la Sampdoria, di lasciare l’iniziativa alle avversarie.

Lazio propositiva ma Pomigliano in grado di ribattere colpo su colpo con iniziative davvero molto insidiose: subito pericolosa la squadra di Sanchez con una bella azione individuale di Martinez. Lazio ben controllata ma micidiale con Fuhlendorff la cui conclusione di destro si è spenta di pochissimo sul fondo.

La Lazio sembra intenzionata a prendere il controllo del match. Ma a passare è il Pomigliano. Il prologo è una gran conclusione di Di Gianmarino che costringe Guidi a un grande intervento. Poco dopo è Ferrario con un bel calcio di punizione a suggerire la sponda di Taty che libera per Martinez, conclusione ravvicinata senza errori dell’attaccante guatemalteca. Pomigliano che sfiora subito il raddoppio trovando Guidi pronta a salvare il risultato su una conclusione ravvicinata di Ferrario.

Lazio Femminile-Pomigliano 0-2

Grassadonia chiede alle sue giocatrici di fare di più, di essere più spregiudicate. Gli inserimenti di Condon e soprattutto di Palombi dovrebbero servire proprio a creare un maggiore peso offensivo: Palombi, pochi secondi subito dopo il suo ingresso, è subito molto efficace con una gran conclusione al volo che non trova lo specchio della porta. Partita apertissima con Martinez che mette Sangaré davanti alla porta a due passi dal raddoppio, fallita. La Lazio si scuote, attacca, si vede anche Moraca, piuttosto spenta nel corso del primo tempo e per ben due volte è Cetinja a chiudere la porta annullando due grandi occasioni.

La Lazio si spegne in modo abbastanza evidente nel finale della partita e il Pomigliano con un killer instinct che è mancato per tutta la stagione, marca un raddoppio micidiale a tempo scaduto: è il 96’, palla recuperata nella propria trequarti e lancio micidiale di Ferrario che Martinez, migliore in campo e non solo per la doppietta, capitalizza con un secondo gol che vale oro.

Giovedì 8 giugno, sempre alle 16.30 a Palma Campania il ritorno con la Lazio costretta a ribaltare un passivo già molto pesante.