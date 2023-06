Si gioca a Roma in casa della Lazio la sfida di andata contro il Pomigliano per lo spareggio che decide chi è decima squadra della Serie A femminile. 2023-24

Non è ancora completo il quadro dei verdetti della Serie A femminile che dopo la retrocessione del Parma e la salvezza della Sampdoria, conquistata in un drammatico ultimo turno, vede ancora in ballo Pomigliano e Lazio.

Stati d’animo opposti per le due squadre in un inedito spareggio tra la penultima di Serie A e la seconda classificata di Serie B per decretare l’ultima iscritta alla prossima edizione del massimo campionato femminile.

Lazio Women-Pomigliano, come arrivano allo spareggio

Da una parte una squadra come la Lazio che è sicuramente attrezzata per la Serie A e che ha condotto quasi tutta la stagione al vertice del campionato cadetto in un testa a testa appassionante che ha visto le bianconcelesti cedere soltanto di un punto al Napoli, promosso domenica scorsa dopo la vittoria di misura sul Tavagnacco.

Lazio che ha chiuso la stagione con un ruolino di marcia comunque impressionante. Contro l’Arezzo è arrivata la 23sima vittoria in 30 partite con tre sole sconfitte. Sicuramente decisiva quella subita in casa nel big match proprio contro il Napoli. Un bilancio di 71 gol segnati e 22 subiti in uno degli scoresheet migliori del campionato.

La Lazio recrimina non solo la sconfitta nello scontro diretto ma anche la clamorosa occasione persa al penultimo turno, quando il pareggio esterno di Verona ha frenato quello che poteva essere un clamoroso sorpasso al vertice sul Napoli, anch’esso bloccato sul pari dal Cittadella.

Il Pomigliano dal canto suo arriva dalla bruttissima sconfitta contro la Sampdoria in un ruolino di marcia estremamente complicato nel corso della poule salvezza, reduce da una settimana complicata anche dal punto di vista emotivo per la mancata salvezza. Alle campane sarebbe bastato un pareggio nella partita decisiva.

Lazio Women-Pomigliano, il meccanismo dello spareggio

Il testa a testa tra penultima di Serie A e seconda classificata di Serie B è un format del tutto nuovo per il campionato femminile. Una novità assoluta. Gara d’andata a Formello in casa della Lazio; ritorno a Palma Campania con il Pomigliano che avrà la possibilità di ospitare tra le mura amiche la partita decisiva.

Non ci sono precedenti tra le due squadre in questa stagione. Le ultime statistiche riguardano il campionato dello scorso anno, con il Pomigliano che passò a Formello, 1-2, per poi pareggiare in casa 1-1 nel recupero che di fatto segnò la retrocessione della Lazio. Era il 16 aprile. Il campionato delle aquilotte era ormai segnato, con soli 11 punti.

Sulla panchina della Lazio ora siede Grassadonia che ha gestito la squadra dopo l’esonero di Catini, successivo alla sconfitta con il Napoli. Squadra che può puntare su una Palombi spesso decisiva quest’anno, in gol anche domenica contro l’Arezzo.

Pomigliano che dovrà assolutamente mettere ordine. Troppe le disattenzioni, soprattutto su calcio piazzato, che sono costate carissime non solo contro la Sampdoria. Tuttavia la squadra ha dimostrato un certo spirito di reazione nel secondo tempo, rimontando due gol. E da qui l’allenatore Carlo Sanchez prova a ripartire: “Sicuramente nel secondo tempo contro la Samp avremmo meritato di più, ma non possiamo concedere più nulla. Con la Lazio possiamo giocarcela, è una squadra degna della Serie A, reduce da un campionato avvincente. Noi dovremo dimostrare tutto quello che abbiamo, che non è poco”.

La sfida di andata dello spareggio tra Lazio Women e Pomigliano si gioca sabato 3 giugno alle 16.30 a Formello, arbitra Luca De Angeli di Milano. La partita sarà trasmessa in live streaming da TIMVision. Ritorno giovedì pomeriggio sempre alle 16.30.