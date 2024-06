Euro 2025, prime squadre qualificate e la situazione di tutti i gironi dopo la quarta giornata.

Sono Spagna e Germania le prime due squadre di calcio femminile qualificate alla fase finale di Euro 2025 insieme alla Svizzera, paese organizzatore e ammesso di diritto. Quarta vittoria in quattro partite per le campionesse mondiali che soffrono in casa ma piegano la Danimarca e per la Germania, vittoriosa di rimonta in Polonia. Da sottolineare anche l’impresa dell’Inghilterra che si riscatta dalla sconfitta in casa e va a vincere in Francia con una partita di grande autorevolezza.

Questa la situazione girone per girone.

La situazione nei gironi

Due pareggi e il Girone A, quello dell’Italia, resta un autentico rebus con tutte le squadre ancora in piena corsa per i due posti che porteranno direttamente in Svizzera. Rischia l’Italia che dopo il pareggio con la Norvegia, giocherà la prossima partita in casa dell’Olanda senza potersi permettere alcun passo falso anche in considerazione del fatto che la Norvegia giocherà in casa della Finlandia in un finale assolutamente imprevedibile.

Girone B

Come prevedibile la Spagna è la prima squadra a staccare il tagliando per la fase finale dell’Europeo conquistando la sua quarta vittoria in quattro partite contro la Danimarca. Tuttavia questa volta le campionesse mondiali hanno dovuto soffrire e rimediare ai propri stessi errori. Doppio vantaggio danese con una doppietta di Janni Thomsen oltre a un clamoroso palo di

Pernille Harder e a un rigore fallito da Mariona Caldentey, brava nell’occasione a parare Maja Bay Østergaard per altro quando il risultato era ancora sullo 0-1. Alla lunga però la qualità della Spagna viene fuori: solito corner di Alexia Putellas che alimenta lo schema che frutta il primo gol in nazionale a Bruna Vilamala. Poco dopo altro corner di Alexia deviato in gol da Paredes, prima che nel recupero Teresa Abelleira offra a Lucía García, entrata dalla panchina, l’assist per il decisivo 3-2. É una Spagna che vince con le sue seconde linee.

A rendere ancora più ampio il vantaggio della Spagna in classifica è il pareggio tra Repubblica Ceca, in vantaggio con la rossonera Dubcova, e Belgio: finisce 1-1, decisivo il gol di Jassina Blom. Da sottolineare l’assist vincente di Jill Janssens, 18 anni, tesserata per le tedesche dell’Hoffenheim, al suo debutto assoluto in nazionale. Repubblica Ceca che chiude in dieci per l’espulsione di Alena Pecková destinata a un turno di squalifica. Danimarca che con questo pareggio mantiene due punti sul Belgio. Repubblica Ceca ancora non completamente esclusa dalla lotta al secondo posto.

Girone C

Girone molto equilibrato. Non come quello dell’Italia ma con tre squadre in grado di lottare fino alla fine per l’accesso diretto dai primi due posti del girone. Solo l’Irlanda ormai è certa di dover giocare i playoff retrocedendo nella seconda fascia della prossima edizione di UEFA Nations League. La Francia, che con una vittoria si sarebbe qualificata, si vede rovinata la festa in programma a Saint Etienne da una importantissima vittoria dell’Inghilterra che riscatta pienamente la pesante sconfitta di Newcastle di pochi giorni fa. Georgia Stanway marca il vantaggio al 21’. Alessia Russo raddoppia 13 minuti più tardi con un colpo di testa su cross di Hemp. Molto meglio la Francia nel secondo tempo con gli ingressi di Cascarino e Toletti: ma il gol che riapre la partita arriva solo su calcio di rigore dopo un fallo di Leah Williamson su Grace Geyoro. Diani festeggia la sua 100esima presenza in Nazionale trasformando e la Francia attacca fino al termine in un lungo recupero. Ma l’Inghilterra strappa un risultato fondamentale.

Le campionesse d’Europa se la dovranno vedere ora con la Svezia che conquista la seconda vittoria contro l’Irlanda, in casa, pur senza giocare una partita strepitosa. Anzi… A Solna sono molto meglio proprio le irlandesi, recentemente toste anche in Amichevole contro l’Italia, piegate solo da un gol molto fortunoso a sei minuti dalla fine di Magdalena Eriksson che devia con la schiena nella porta avversaria un calcio d’angolo di Jonna Andersson.

Girone D

La Germania ancora una volta vince in rimonta e concretizza la sua presenza alla fase finale dell’Europeo. Una conferma per la squadra che vanta otto titoli continentali e che a oggi è sempre stata presente a 11 edizioni su 12. Solo la nostra avversaria, la Norvegia, ha fatto di meglio. La quarta vittoria arriva da un percorso a ostacoli che comincia dal gol di Dominika Grabowska, centrocampista polacca che milita in Francia nel Fleury finalista di Coppa e che mantiene in vantaggio le biancorosse molto a lungo. Nel secondo tempo, proprio come era accaduto quattro giorni fa, la Germania fa valere tecnica e consistenza ribaltando completamente il match in pochi minuti. In rapida successione arrivano i gol di Schuller, altra doppietta, e Buhl. Impressionante la mole di palle gol costruite dalla squadra tedesca che ha calciato trenta volte verso la porta avversaria costringendo Kinga Szemik a una serata di gloria con dodici parate decisive che includono almeno sei-sette miracoli. Da sottolineare l’infortunio di Lena Oberdorf per la Germania.

Nel testa a testa per il secondo posto vittoria che potrebbe risultare decisiva dell’Islanda che al termine di una partita molto equilibrata piega l’Austria e conquista tre punti di vantaggio oltre allo scontro diretto. Vantaggio di Hlín Eiríksdóttir 17′, pareggio di Eileen Campbell, di testa sull’Austria su cross di Marie Höbinger poco prima dell’intervallo, e gol decisivo ancora di testa di Hildur Antonsdóttir. Con questi risultati anche la Polonia viene retrocessa nella seconda fascia in vista della prossima edizione di UEFA Nations League.

Questi tutti i risultati con le classifiche aggiornate

Italia-Norvegia 1-1

Finlandia-Olanda 1-1

Olanda 7, Norvegia e Italia 5, Finlandia 4

Spagna-Danimarca 3-2

Belgio-Repubblica Ceca 1-1

Spagna 12, Danimarca 6, Belgio 4, Repubblica Ceca 1

Francia-Inghilterra 1-2

Svezia-Irlanda 1-0

Francia 9, Svezia e Inghilterra 7, Irlanda 0

Polonia-Germania 1-3

Islanda-Austria 2-1

Germania 12, Islanda 7, Austria 4, Polonia 0

Queste le partite in programma venerdì 12 luglio

Olanda-Italia

Finlandia-Norvegia

Belgio-Danimarca

Repubblica Ceca-Spagna

Francia-Svezia

Inghilterra-Irlanda

Austria-Polonia

Islanda-Germania

Ultimo turno in programma martedì 16 luglio

Italia-Finlandia

Norvegia-Olanda

Danimarca-Repubblica Ceca

Spagna-Belgio

Svezia-Inghilterra

Irlanda-Francia

Polonia-Islanda

Germania-Austria