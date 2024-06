Al giro di boa del torneo di qualificazione per l’Europeo 2025 sono tre le squadre a punteggio pieno e a un passo dall’accesso diretto

Euro 2025 Ancora una vittoria per Spagna e Germania, a punteggio pieno nel proprio girone. Clamorosa vittoria della Francia in casa dell’Inghilterra, squadra detentrice del trofeo. Ci sono conferme e sorprese nella terza giornata del girone di qualificazione all’Europeo di calcio femminile in programma in Svizzera nel 2025.

Euro 2025, le squadre (quasi) qualificate

In tutto le formazioni a punteggio pieno sono soltanto tre: Spagna, Francia e Germania che, subendo pochissimo, conquistano la loro terza vittoria in tre partite rendendo di fatto una formalità l’accesso alla fase finale del torneo che potrebbe diventare aritmetica già dal prossimo turno, in programma martedì.

Impressionante, in modo particolare, la vittoria della Francia che con un goal di Marie-Antoinette Katoto Vince sul campo dell’Inghilterra mettendo in non poca difficoltà la squadra detentrice del trofeo, una sola vittoria in tre partite, e in questo momento seriamente a rischio di quella che sarebbe una clamorosa eliminazione. Inghilterra costretta ora a fare il risultato in Francia, con cinque punti di svantaggio da recuperare sulle Bluettes, ma soprattutto con l’obbligo di fare vincere in Svezia in quello che sarà un drammatico incontro dentro-fuori che potrebbe decretare il secondo posto assoluto, e dunque la qualificazione.

La situazione nei vari gironi

Il gruppo A, quello dell’Italia, resta il più equilibrato e incerto con tutte e quattro le squadre raccolte nello spazio di appena tre punti. Comunque andranno le partite di martedì, anche con un’altra vittoria dell’Olanda sulla Finlandia, sarà impossibile chiudere i conti che con ogni probabilità diventeranno decisivi solo al termine dell’ultima giornata, in quello che sta diventando un vero e proprio stillicidio di scontri diretti.

Girone B

Nel gruppo B il dominio della Spagna è assolutamente straordinario, impressionante il ruolino di marcia della squadra campione del mondo, che vanta 12 goal in tre partite, una sola rete subita. Netta e meritata vittoria sul campo della Danimarca grazie ai gol di Jenni Hermoso, di testa su corner di Alexia Putellas al 17′ e Mariona Caldeney, su un rigore procurato da Salma Paralluelo. Alla Spagna potrebbe anche bastare un pareggio in casa contro la Danimarca. In caso di vittoria martedì qualificazione aritmetica. Unica nota negativo un infortunio occorso ad Aitana Bonmatì, un problema all’adduttore della coscia destra per il Pallone d’Oro che ha già lasciato il ritiro. Il suo recupero non dovrebbe essere in dubbio in vista delle ultime due partite di luglio. Ma la Spagna potrebbe anche decidere di fare a meno di lei, soprattutto se con una vittoria contro la Danimarca nel turno di martedì l’accesso alla fase finale dovesse concretizzarsi.

Vittoria esterna invece del Belgio (1-2) sulla Repubblica Ceca. Vantaggio al 12′ di Tessa Wullaert, gol splendido, raddoppio di Tine De Caigny raddoppia con un gol della milanista Kamila Dubcová a siglare dal dischetto il gol che fissa il risultato. Belgio costretto a vincere anche martedì sperando in un’altra vittoria della Spagna che renderebbe poi decisivo lo scontro diretto con la Danimarca per la seconda posizione. Repubblica Ceca quasi eliminata.

Girone C

Nel gruppo C l’impresa è quella della Francia che dopo la strepitosa vittoria in Svezia nel secondo turno ottiene un’altra straordinaria vittoria in trasferta davanti a quasi 43mila spettatori a Newcastle in un successo che sembra già decisivo la qualificazione. Inghilterra che subisce il grave infortunio del proprio portiere Mary Earps. Poi il vantaggio di Beth Mead, il pareggio prima del’intervallo di Élisa de Almeida e il raddoppio che vale i tre punti di Katoto. Si tratta della prima sconfitta in casa mai subita da Sarina Wiegman sia con l’Inghilterra che con l’Olanda.

Prima vittoria in quello che si rivela poco più di un allenamento per la Svezia in Irlanda grazie ai goal di Kaneryd (doppietta) e Fridolina Rolfö. Terza sconfitta per le smeraldine, ormai condannate. Svezia che si affida allo scontro diretto con l’Inghilterra in programma in casa nell’ultimo match del girone il 16 luglio, ma nel frattempo dovrà fare risultato con la Francia e sperare che l’Inghiltera perda ancora.

Girone D

Anche la Germania, otto volte campione d’Europa e finalista sconfitta nell’edizione 2022 dall’Inghilterra, è a un passo dalla qualificazione aritmetica grazie la sua terza vittoria consecutiva ottenuta in Polonia. Gol lampo della Polonia dopo soli 28 secondi grazie a Natalia Padilla, giocatrice di passaporto polacco che gioca da questa stagione in Germania, acquistata dal Bayern e girata in prestito al Colonia.

Il pareggio con un’autorete di Zieniewicz su azione di calcio d’angolo rilancia la Germania che nel secondo tempo domina nonostante una clamorosa traversa di Pajor. In rapida successione, in nemmeno 11 minuti arrivano i gol di Lea Schüller e la doppietta di Giulia Gwinn a fissare il risultato sul 4-1.

Dal canto suo l’Islanda non va oltre il pareggio in Austria (1-1) in quello che è un vero e proprio testa a testa per la seconda posizione, assolutamente imprevedibile dopo questo primo scontro diretto contrassegnato da due reti su calcio di rigore: vantaggio austriaco di Sara Puntigam e pareggio di Glódís Viggósdóttir.

Questi tutti i risultati con le classifiche aggiornate

Norvegia-Italia 0-0

Olanda-Finlandia 1-0

Olanda 6, Norvegia e Italia 4, Finlandia 3

Danimarca-Spagna 0-2

Repubblica Ceca-Belgio 1-2

Spagna 9, Danimarca 6, Belgio 3, Repubblica Ceca 0

Inghilterra-Francia 1-2

Irlanda-Svezia 0-3

Francia 9, Svezia e Inghilterra 4, Irlanda 0

Germania-Polonia 4-1

Austria-Islanda 1-1

Germania 9, Islanda e Austria 4, Polonia 0

Queste le partite in programma martedì 4 giugno

Finlandia-Olanda

Italia-Norvegia

Belgio-Repubblica Ceca

Spagna-Danimarca

Svezia-Irlanda

Francia-Inghilterra

Islanda-Austria

Polonia-Germania