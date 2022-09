Supercoppa femminile, cambia la formula: quando giocano Juventus e Roma

Cambia la formula della Supercoppa femminile, il secondo trofeo più importante della Lega Calcio donne che, quest’anno, torna al format tradizionale della gara secca

Torna la Supercoppa femminile. Ma con una formula tutta nuova. Non più un quadrangolare a eliminazione diretta che coinvolgeva le prime tre del campionato di Serie A e la vincitrice della Coppa Italia ma una sfida secca, in campo neutro, che ancora una volta vedrà di fronte le due grandi avversarie di questi ultimi mesi: Juventus e Roma.

Supercoppa femminile, Juventus e Roma

Sulla base di un nuovo format che è cambiato rispetto alla scorsa stagione, la Supercoppa vedrà di fronte la squadra che ha vinto il titolo nazionale contro quella che ha conquistato la Coppa Italia. Ma la doppietta della Juventus femminile, che ha alzato lo scorso anno entrambi i trofei, promuove al ruolo di finalista la Roma, seconda nella corsa scudetto alle spalle delle bianconere ma anche finalista sconfitta nella finalissima di Coppa Italia che si è giocata nel maggio scorso.

Le due squadre si sono già affrontate ben 12 volte,l’ultima partita è dello scorso 16 settembre, nel terzo turno del campionato di Serie A femminile 2022-23: vittoria di misura della Juventus woman.

Supercoppa femminile, quando e dove si gioca

La Supercoppa femminile è stata inserita nel calendario sabato 5 novembre. Si giocherà alle 14.30 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, palcoscenico che ha ospitato grandi eventi europei e le partite della Nazionale. Un contesto d’eccezione che nel 2019 ospitò anche la finale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina e che in quell’occasione vide le bianconere alzare per la prima volta il prestigioso trofeo.

Juventus e Roma sono anche le due squadre che stanno affrontando il turno di qualificazione di Champions League che questa settimana è alla sua stretta finale. La Juvenus contro le danesi del Koge, la Roma vittoriosa in trasferta sul campo dello Sparta Praga. Insomma, una gara di cartello tra le due squadre in questo momento più rappresentative del calcio femminile italiano.

Le parole di Ludovica Mantovani

Il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani saluta l’evento con grande soddisfazione. Per Parma, promossa in Serie A con la sua rappresentativa femminile quella della Supercoppa è una grande occasione: “Siamo davvero felici di tornare al Tardini per la prima finale dell’era del professionismo sono certa che ci sarà una grande risposta da parte del pubblico, che riempirà le tribune dello stadio per sostenere le campionesse di Juve e Roma. Ringrazio il Comune e il Parma Calcio per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara: la Supercoppa è diventata un appuntamento atteso, un trofeo molto ambito: siamo certi che sarà un grande spettacolo”.

La Supercoppa del 5 novembre sarà teletrasmessa in chiaro e in diretta su La7 e in streaming su TimVision.