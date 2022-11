Juventus Femminile- AS Roma Supercoppa: diretta TV. Quando si gioca

Juventus Women Vs Roma femminile partita valida per la finale di Supercoppa. A che ora gioca la Juve donne contro le giallorosse.

La sfida tra Juventus Women e As Roma sta diventando un vero e proprio classico del calcio femminile italiano. Con le giallorosse sempre più vicine agli standard di eccellenza della Juventus in un duello mai così equilibrato.

La nuova Supercoppa femminile si gioca sulla base di una gara secca, al “Tardini” di Parma: il match è in programma sabato 5 novembre alle 14.30. Con le due squadre italiane che si preparano anche al ritorno in campo in Champions League dopo le ottime prestazioni che vedono la Roma a punteggio pieno dopo due gare e la Juventus a quota 4 punti davanti al Lione e in procinto di affrontare il colosso Arsenal.

Juventus-Roma Supercoppa precedenti

La Supercoppa femminile è cambiata. Non più un quadrangolare tra le prime dell’ultimo campionato coinvolgendo la squadra vincente in Coppa Italia. Ma un semplice testa a testa tra la squadra che ha vinto il campionato e quella che ha vinto la Coppa Italia. La doppietta della Juventus in entrambi i trofei della scorsa stagione promuove la Roma, finalista sconfitta in Coppa e seconda in campionato, come la miglior avversaria possibile.

Le due squadre si sono incrociate sempre più spesso nel corso degli ultimi anni, anche al di fuori della Serie A. Nell’unico anticipo di questa stagione, il 16 settembre scorso, terza giornata del massimo campionato, vittoria della Juventus (1-0) con rete decisiva di Cernoia

Vedi anche Giocatrici Juventus femminile

Per la Roma è la prima Supercoppa nella storia della squadra femminile allenata da Alessandro Spugna. La Juventus è alla sua quinta presenza consecutiva: con tre successi di fila dal 2019 a oggi, le prime due contro la Fiorentina e lo scorso anno contro il Milan.

Una partita interessantissima anche per capire le reali potenzialità della Roma femminile che per la prima volta nella storia del campionato femminile vanta addirittura quattro punti di vantaggio sulle bianconere, una sconfitta e due pareggi nelle prime otto partite. Una Juventus costretta a dividersi tra molti impegni e che ha iniziato la stagione con qualche mezzo passo falso. Bianconere prive di Nilden, operata per una frattura al piede destro in queste ultime ore.

Dove vedere Juventus Women contro la Roma femminile

La Supercoppa diventa anche un bel momento di evidenza per il calcio femminile italiano che guadagna il centro della scena anche in televisione. La partita sarà trasmessa gratis in diretta su La7 (ore 14.30) e in streaming su La7.it oltre che sulla piattaforma Timvision e su JTV, il canale bianconero distribuito da DAZN.

VEDI ANCHE – Format, storia e satistiche della Supercoppa femminile italiana

Il primo trofeo dell’anno in palio al “Tardini” di Parma ha rinviato l’impegno del secondo turno della fase a gironi di Coppa Italia per entrambe le squadre. La Roma recupera a fine mese. La Juventus a gennaio.

Serie A femminile che riposa anche in considerazione degli imminenti impegni amichevoli della Nazionale donne e che tornerà in campo il 19 novembre con la AS Roma che ospita la Sampdoria e la Juventus in campo di nuovo a Parma con la neopromossa squadra femminile gialloblu.

Vedi anche: Calendario serie A femminile