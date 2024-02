L’ultimo turno di campionato ha decretato che l’Inter è aritmeticamente certa dell’accesso alla poule scudetto. Manca solo un’altra squadra. E una delle squadre in lizza è proprio il Como Women che mercoledì 14 febbraio ospita la Fiorentina.

Come vedere Como-Fiorentina femminile tv

Match: Como vs Fiorentina

Data: 14 febbraio 2024

Ora partita: 15:00

Dove si gioca: Stadio Ferruccio Trabattoni – Seregno (MB)

Come vederla in streaming: Dazn solo per gli abbonati.

Como-Fiorentina, la classifica e la volata finale

Con due turni della regular season ancora da giocare, le chance per il Como sono davvero molto poche. Le lariane, che hanno cinque punti di ritardo sul Sassuolo – impegnato nell’anticipo contro la Roma – non solo devono assolutamente vincere. Ma devono anche sperare che le emiliane cadano sia nella partita in programma al Tre Fontane che nell’ultimo turno di campionato, in casa contro la Sampdoria.

La brutta caduta del Como a Biella contro la Juventus ha di fatto rovinato la grande impresa dell’Arena Civica contro l’Inter. E ora vincere al Como non basta più. Troppo brusca la caduta negli ultimi mesi della squadra di Bruzzano che così bene aveva impressionato nel corso del girone d’andata. Como che non può nemmeno sperare in una Fiorentina demotivata. La Viola è la squadra che vanta la più lunga serie di risultati positivi ed è in piena corsa per il secondo posto.

Como-Fiorentina: precedenti e statistiche

Precedenti tutti a favore della Fiorentina tra lo scorso anno e questo campionato: tre vittorie negli unici tre precedenti, tutti della Viola che nelle gare giocate fin qui ha ottenuto il suo successo più ampio proprio nel girone d’andata, al Viola Park con un secco 3-0. Era il 18 novembre.

Il distacco tra le due squadre in classifica dice molto: 18 punti, 36 la Fiorentina, esattamente la metà il Como.

Con la squadra di De La Fuente, ex di turno, grande il suo contributo alla splendida stagione del Como dello scorso anno, che nel girone di ritorno ha ottenuto la bellezza di 17 punti restando imbattuta. Il Como nello stesso numero di partite, sette, ha raccolto solo 4 punti.

Il nostro pronostico su Como-Fiorentina

Sono molti i motivi di interesse di questa partita. De La Fuente che torna a Como, Kajan (già due gol in maglia lariana in quattro partite) e Zanoli nel Como ma anche Baldi nella Viola che affrontano per la prima volta le loro vecchie compagne di squadra. Ma anche se il Como è chiamato a dare il massimo per ottenere i tre punti necessari a non perdere definitivamente il sogno della poule scudetto, il pronostico non può che essere appannaggio della Fiorentina.

PRONOSTICO COMO-FIORENTINA: X2

Le altre partite della 17esima giornata di Serie A: