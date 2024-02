Sono due le conseguenze importanti della netta vittoria della Juventus, 5-0, sul Como. La prima è che l’Inter e aritmeticamente qualificata alla poule scudetto con due turni di anticipo. La seconda è che il Milan è clamorosamente escluso dalla post-season per il titolo. La sconfitta nello scontro diretto di ieri con il Sassuolo porta le rossonere a -8, un margine incolmabile nelle due partite ancora da giocare.

Juventus-Como 5-0

Dopo un solo punto nelle ultime due partite la Juve era chiamata a vincere contro il Como per mantenersi in seconda posizione, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina sulla Sampdoria.

I pochi minuti di studio iniziale si chiudono con la Juventus che si porta immediatamente in avanti a cercare il primo gol. Subito una bella occasione: un gran tiro di sinistro da fuori di Garbino che colpisce in pieno la traversa. Ma dopo nemmeno un quarto d’ora la Juve è meritevolmente avanti: Cantore scappa sul lato e serve al centro Garbino che con un bel tocco anticipa e insacca. Buona, per lo meno inizialmente, la reazione del Como, che affida il tiro del pareggio a Kajan: conclusione eccellente che spiazza Peyraud-Magnin, Lenzini salva provvidenzialmente a pochi centimetri dal gol.

La Juve incassa il pericolo scampato e torna all’attacco: è ancora Cantore a ispirare, appoggio su Lenzini e lungo cross per Echegini che calcia alto. Juve in estrema scioltezza che cerca sempre le fasce: Cantore, davvero molto attiva, offre un altro cross sontuoso che Girelli con una delle sue specialità, il colpo di testa, concretizza nel gol del raddoppio. Sempre su cross di Cantore, complice una corta respinta di pugni di Korenciova e un disimpegno difensivo imperfetto di Bergersen, è Grosso, che sfiora il 3-0.

Il secondo tempo

Non perde tempo la Juventus per cercare il gol della sicurezza: lo trova al 50′, lo firma ancora Girelli, servita sul piede giusto da Salvai con un bell’appoggio nel traffico delle avversarie.

A risultato acquisito i tecnici cominciano a guardare alle panchine anche in vista del turno infrasettimanale: Boattin segna immediatamente il quarto gol, bella conclusione su un disimpegno non fortunatissimo di Vaitukaitite.

Juventus che domina e sfiora altre reti a più riprese: pericolosa ancora Grosso, poco prima di lasciare il campo per Thomas. Finale sempre di marca bianconera: Cantore dopo tanti assist cerca il tiro vincente ma trova la parata di Korenciova. Ma poco dopo è Thomas a firmare la quinta rete con una bella corsa nel corridoio che sul lancio di Garbino la vede anticipare Lipman e superare Korenciova.

In classifica

Dunque Inter promossa in poule scudetto, Milan clamorosamente fuori: e ora resta un solo posto per il quale sono in corsa il Sassuolo, la Sampdoria e il Como, con le emiliane che vantano ben cinque punti di vantaggio in due gare ancora da giocare. Juventus e Como torneranno in campo mercoledì: la Juve ospite dell’Inter e il Como in casa contro la Fiorentina, vittoriosa sulla Sampdoria, in una partita assolutamente da vincere.