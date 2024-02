Una vittoria importante per la Fiorentina, che torna al successo dopo due pareggi consecutivi, contro una ottima Sampdoria che conferma i suoi progressi anche dopo i molti movimenti di mercato di gennaio. La Samp esce battuta ma a testa alta ancora con qualche possibilità di raggiungere la poule scudetto.

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Partita estremamente equilibrata tra due squadre con una precisa identità di gioco. La Fiorentina che cerca di imporre possesso palla e ritmo: la Samp che si organizza in una difesa molto ordinata per ripartire con azioni rapide e di pochi tocchi. Campo pesante dopo la pioggia battente delle ultime ore: Fiorentina che si presenta nella trequarti avversaria con un paio di palloni messi in mezzo da Erzen e non raccolti dalla linea offensiva che vede il nuovo arrivo Janogy in panchina con linea a tre composta da Hammarlund, Longo e Mijatovic. Il vantaggio viola arriva solo su autorete, molto sfortunata per la verità: Longo si libera bene al tiro con un dribbling stretto, la sua conclusione viene deviata da Re e diventa imparabile per Tampieri, completamente spiazzata.

La Samp reagisce bene con Oliviero prima, con Giordano poi e per qualche minuto costringe la Viola a stare schiacciata nella propria tre quarti.

Fiorentina che nel tentativo di mantenere il possesso palla, si rende di nuovo insidiosa con Longo più o meno dallo stesso angolo da cui aveva trovato il gol: stavolta Benoit la chiude bene.

Botta e risposta in chiusura di primo tempo: Toniolo cerca il gol addirittura dalla bandierina del calcio d’angolo, la palla tocca la traversa ed esce. Poi la Samp, che cresce nel finale: brava Giordano a liberarsi tra tre avversarie, ma la sua conclusione è centrale, una traiettoria prevedibile per Baldi.

Il secondo tempo

Bella combinazione al 56’ con Hammarlund che taglia perfettamente sul cross della solita Erzen, De Rita chiude puntualmente con grande efficacia. De La Fuente manda in campo Janogy e Johansdottir nel tentativo di chiudere il match: ma è la Samp che sfiora il pareggio con Giordano che si libera molto bene in corridoio. Poi però sbaglia il controllo e l’azione sfuma.

Pericolose anche Baldi e Benoit, con una bella conclusione alta non di molto, ma soprattutto e Taty che di testa su calcio d’angolo mette fuori bersaglio di pochissimo.

Proprio mentre la Samp sembra davvero vicina al gol la Fiorentina raddoppia.

É l’80’: Severini offre un pallone eccellente per Johansdottir che in scivolata anticipa tutti e insacca. Sembra finita: ma la Samp non demorde.

Appena entrata Tori DellaPeruta va subito vicina al gol, calciando male da distanza ravvicinatissima. Poi, su un brutto errore di Baldi che sbaglia con Agard l’appoggio in fase di costruzione, Tori Dellaperuta ringrazia e insacca un gol evitabile.

Generosissimo l’assedio finale delle blucerchiate che in aperto recupero potrebbero anche pareggiare: Taty ha un’altra palla gol clamorosa ma manca l’impatto decisivo a porta praticamente vuota.

La Fiorentina tira un sospiro di sollievo e incassa una vittoria importante contro una Samp determinata e di grande carattere.

In classifica

Fiorentina che continua il suo testa a testa con la Juventus che domenica prossima affronterà l’Inter, oggi nettamente vittoriosa a Pomigliano. La Samp invece se la vedrà con il Milan che ieri a Sassuolo ha subito una sconfitta che di fatto esclude le rossonere dalla parte sinistra della classifica.