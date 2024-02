AS Roma-Sassuolo apre la 17esima giornata di Serie A femminile, si gioca martedì 13 febbraio alle ore 17:00 al Tre Fontane. In palio punti fondamentali: le giallorosse vogliono vincere per avvicinare lo scudetto, mentre alle neroverdi servono punti per qualificarsi alla poule scudetto.

Roma-Sassuolo come vederla

Per seguire la partita del massimo campionato di calcio femminile fra capitoline e emiliane avete 2 opzioni. Una a pagamento, l’altra gratuita.

La prima è quella della diretta streaming esclusiva su Dazn (su Smart Tv, PC o device). Quindi bisogna essere abbonati a questa piattaforma per vedere la partita. La seconda è invece quella di andare direttamente dove si gioca la partita, ovvero allo Stadio Tre Fontane. I biglietti per Roma-Sassuolo sono gratuiti e si possono prenotare sul sito ufficiale dell’AS Roma selezionando l’evento.

Probabile formazione Roma

La Roma women arriva a questa partita prima in classifica e con un vantaggio rassicurante sulla seconda (+8 sulla Juve). Nonostante questo le calciatrici allenate da Spugna nell’ultimo mese sono apparse in leggera flessione, con l’eliminazione dalla Champions e la prima sconfitta in campionato contro l’Inter.

Ma nelle 2 gare appena giocate si sono riprese, trascinate da una grande Manuela Giugliano, autrice del gol vittoria contro il Napoli donne. Ma anche dagli esterni d’attacco Haavi e Viens, sempre pronte a fare la differenza nelle azioni offensive della lupa. Per questo ci si attende una conferma per loro 3, così come per quasi tutte le calciatrici in campo nell’ultimo match, ad eccezione di Giada Greggi che dovrebbe tornare fra le titolari.

Sassuolo femminile ultime news

Passando al Sassuolo donne invece, c’è una grande opportunità ottenendo punti in questa partita: quella di assicurarsi la qualificazione matematica alla poule scudetto. Non solo, infatti vincendo le giocatrici allenate da Piovani potrebbero perfino arriva al 4°posto in caso di sconfitta dell’Inter contro la Juventus femminile.

Tutte queste considerazioni spingono il mister delle emiliane a schierare la miglior formazione possibile. E quindi dovrebbe esserci il tandem Lana Clelland e Daniela Sabatino in attacco, per cercare di superare la forte difesa avversaria come già accaduto contro il Milan women.

Pronostico Roma femminile Sassuolo

Entrambe le squadre sono reduci da un vittoria nell’ultimo turno di campionato, come ampiamente analizzato sul nostro canale Dsw calcio femminile su YouTube. Quindi tutte e 2 sono in buona forma. Tuttavia la classifica e i risultati ottenuti fin qui dalla Roma (14 vittorie e una sconfitta) fanno pensare alle giallorosse favorite per la vittoria finale.

Ma attenzione al Sassuolo che ultimamente ha ottenuto una serie di risultati positivi che l’hanno proiettato al 5°posto. Per questo pur ritenendo probabile una vittoria della squadra di Spugna, non escludiamo un possibile pareggio, in un match che potrebbe essere equilibrato.

Pronostico Roma-Sassuolo: 1X