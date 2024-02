Basta un solo gol alla Roma, ma alla fine la capolista conquista la sua terza vittoria consecutiva, la 15esima di questa stagione di Serie A femminile e aumenta il suo vantaggio sulla Juventus in attesa della partita delle bianconere domani contro il Como.

Una partita che curiosamente arriva subito dopo la sfida di Coppa Italia che ha visto la Roma eliminare la squadra partenopea grazie a una netta vittoria al Tre Fontane.

Napoli-Roma 0-1

Partita caratterizzata da temperatura rigida e da pioggia piuttosto fastidiosa fin dalle primissime battute. In campo dal primo minuto Zara Kramzar, decisiva nella vittoria di mercoledì che ha portato la Roma in semifinale di Coppa Italia: sua la prima conclusione a rete appena troppo alta.

Rischi anche per la difesa giallorossa con Ceasar costretta a uscire in modo dirompente e subito ammonita per un fallo su Del Estal. É solo una fiammata. La Roma si riorganizza e inizia a premere con sempre maggiore insistenza verso la porta avversaria: Giacinti, pericolosissima, viene intercettata dall’uscita di Bacic. Poi è Giugliano a cercare il tiro dalla distanza, palla respinta dal portiere del Napoli, decisivo domenica scorsa con due rigori parati, in calcio d’angolo. Linari, temutissima, si presenta alla deviazione di testa che sfiora il palo.

Napoli intraprendente anche se solo con poche proiezioni offensive: Del Estal si presenta di nuovo un paio di volte pericolosamente, poi è Lazaro a concludere in modo efficace. Ceasar para ancora.

Nel finale di primo tempo Giacinti si presenta puntuale su un cross di Giugliano, ma Bacic neutralizza ancora. Allo scadere è Giugliano a raccogliere un lungo cross di Haavi per insaccare quello che sarà il gol decisivo.

Napoli gelato dal vantaggio giallorosso. Ancora Del Estal si conferma la più pericolosa delle padrone di casa ma con il passare dei minuti la Roma riesce nell’intento di prendere il controllo della partita. Giacinti si fa cogliere in fuorigioco su un pallone ribattuto dalla traversa e con il Napoli sbilanciato in avanti la Roma fa solo un po’ più di fatica a conquistare una delle pochissime vittorie di misura di questa stagione.

In Classifica

La Roma si porta a undici punti di vantaggio sulla Juventus con due partite ancora da giocare nella regular season. Roma che tornerà in campo nell’anticipo di martedì pomeriggio, in casa contro il Sassuolo, e chiuderà nel big match dell’ultimo turno contro la Fiorentina al Viola Park.

Napoli chiamato a un match durissimo contro il Pomigliano, domenica di scena a Milano contro l’Inter, nel posticipo di giovedì sera, alle 20.45.