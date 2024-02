Hanno obiettivi molto diversi Pomigliano e Inter, impegnate su fronti opposti: ma lo scontro in diretta alle 12.30 di domenica 11 febbraio a Torre del Greco è davvero fondamentale per entrambe.

É il caso di fare due conti e di vedere quali sono i presupposti alla vigilia del match che potrebbe avere ripercussioni davvero molto importanti.

Pomigliano-Inter: dove vederla

Match : Pomigliano vs Inter

: Pomigliano vs Inter Data : 11 febbraio 2024

: 11 febbraio 2024 Ora partita: 12.00

partita: 12.00 Dove si gioca : Stadio Amerigo Liguori – Torre del Greco (Napoli)

: Stadio Amerigo Liguori – Torre del Greco (Napoli) Come vederla in tv streaming: Dazn per tutti gli abbonati

Pomigliano-Inter, la situazione di classifica

L’Inter è a dieci punti dalla Fiorentina. Quindi la rincorsa nei confronti della squadra Viola e del terzo posto dovrà proseguire con la post season. Ma alla stessa maniera la squadra nerazzurra non ha alcuna certezza di poter proseguire la sua stagione nella parte alta della classifica. Lina Magull e compagne devono puntare a una vittoria e sperare che né il Como, impegnato con la Juventus, né la Sampdoria, ospite proprio della Fiorentina, vadano oltre il pareggio. In questo caso l’Inter sarebbe aritmeticamente certa di essere la quarta squadra iscritta alla poule scudetto.

Il Pomigliano sa già che dovrà difendere la salvezza fino all’ultimo turno di gioco, anche al termine della poule retrocessione in particolare nel testa a testa contro il Napoli, impegnato in casa in match proibitivo contro la Roma.

Pomigliano-Inter, i precedenti e le statistiche

Non è mai uscito il pareggio tra queste due squadre: cinque soli precedenti tra Pomigliano e Inter, tutti nel massimo campionato. Tre vittorie dell’Inter e due del Pomigliano: e se le Pantere hanno vinto le prime due sfide, che si riferiscono alla stagione di due anni fa, l’Inter ha vinto gli ultimi tre scontri diretti, tra i quali anche quello del girone d’andata, giocato a novembre a sesto San Giovanni.

Il nostro pronostico su Pomigliano-Inter

La squadra nerazzurra non ha molte prove d’appello, soprattutto dopo la brutta sconfitta in casa subita dal Como la settimana scorsa e deve assolutamente vincere per chiudere i conti. Per l’Inter è una delle partite più importanti di tutta la stagione. Pronostico a favore della squadra ospite.

PRONOSTICO SU POMIGLIANO-INTER: 2