Inter-Juventus è la partita più importante della 17esima giornata del campionato di calcio femminile 2024. In campo all’Arena Civica Gianni Brera di Milano la squadra nerazzurra, attualmente 4a in classifica e in cerca di punti per qualificarsi in Champions e le bianconere, seconde e con una ancora una minima speranza di lottare per lo scudetto. Ecco cosa aspettarsi dal big match.

Inter-Juventus come vederla

Partita : Inter vs Juve donne

: Inter vs Juve donne Data : 14 febbraio

: 14 febbraio Orario : 19:00

: 19:00 Stadio : Arena Civica di Milano

: Arena Civica di Milano Dove guardarla: in streaming su Dazn

L’incontro fra la beneamata e la vecchia signora, sarà visibile sono a pagamento su Dazn. Serve quindi un abbonamento per guardare il match in Tv. Se invece volete vederlo allo stadio, i biglietti sono gratuiti e si possono prenotare direttamente sul sito internet dell’Inter nella sezione dedicata alle women.

Probabili formazioni Inter contro Juve

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo in questa partita molto attesa l’Inter femminile farà ancora una volta affidamento sulla classe di Magull. Ma l’allenatrice Guarino potrebbe puntare anche su una novità per sorprendere le avversarie: vale a dire l’ex calciatrice bianconera Agnese Bonfantini. Per il resto, la formazione potrebbe essere simile a quella vista in campo nella vittoria contro il Pomigliano nell’ultimo turno di Serie A.

Dall’altra parte la squadra allenata da Montemurro è reduce dalla cinquina rifilata al Pomigliano. Quindi molte della giocatrici della Juventus dovrebbero essere confermate in questo incontro. A partire da Cristiana Girelli autrice di una doppietta nel match precedente. Per quanto riguarda il modulo il tecnico dovrebbe optare per un classico 4-3-3, anche se non si escludono novità dell’ultima ora.

Precedenti derby d’Italia femminile

Le due storiche rivali si sono affrontate 11 volte in Serie A finora. Le statistiche ci dicono che in questi precedenti finora hanno vinto 9 volte le bianconere e solo 2 volte è finita in parità. Le nerazzurre invece non hanno mai vinto.

Attenzione però perché questa è la prima volta in assoluto che la vecchia signora va a giocare all’Arena Civica, la nuova casa dell’Inter women. Finora infatti i precedenti fra le due formazioni in casa nerazzurra si erano giocati presso lo Stadio Ernesto Breda. E questo potrebbe cambiare i pronostici.

Pronostico Inter-Juventus woman

La previsione sul risultato di questa partita è assolutamente incerta visto che le nerazzurre sono in netta ripresa e all’Arena Civica sono già state in grado di battere la Roma. Le bianconere invece fuori casa non sempre hanno fatto grandi prestazioni, ma non possono più sbagliare se vogliono alimentare le residue speranze nella lotta tricolore.

Entrambe vengono da vittorie molto larghe, anche se va detto contro avversarie non imbattibili. Difficile quindi prevedere chi vincerà, più probabile invece che entrambe le squadre riescano a segnare almeno una rete, visto che i rispettivi attacchi sono in forma, mentre le difese non sembrano molto solide.

Inter-Juventus pronostico: GOAL