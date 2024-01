Il sabato pomeriggio di Serie A femminile si chiude con Roma-Pomigliano, la prima contro la penultima in classifica. Si gioca al Tre Fontane e le giallorosse vogliono vincere per dimenticare la sconfitta in Supercoppa e consolidare il primato. Al Pomigliano servono invece punti per uscire dalla zona retrocessione. Quindi come finisce? Ne parliamo in questo articolo.

Dove vedere Roma-Pomigliano Serie A

Ecco le informazioni principali su orario e dove si gioca il match:

Partita: Roma vs Pomigliano

Roma vs Pomigliano Data : 13 gennaio 2024

: 13 gennaio 2024 Calcio d’inizio : ore 18:00

: ore 18:00 Dove si gioca : Stadio Tre Fontane (Roma)

: Stadio Tre Fontane (Roma) Come vederla in streaming: su Dazn.

L’incontro si può guardare solo pagando l’abbonamento a Dazn, non sarà infatti possibile guardarla gratis in Tv dato che durante questo turno del campionato di calcio femminile la Rai trasmette Juventus-Milan in diretta.

AS Roma femminile news

Le campionesse d’Italia in carica hanno 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica in campionato. Finora hanno vinto 11 partite su 11, quindi sono a punteggio pieno e hanno tutta l’intenzione di restarci. Anche perché se è vero che in campionato la Roma femminile è impeccabile, ultimamente la squadra di Spugna ha collezionato ben 2 sconfitte. Una in Champions prima della sosta di Natale e l’altra più recente contro la Juventus in Supercoppa.

Tutti motivi che spingono le giallorosse a dover tornare alla vittoria. Giocare in casa e contro un avversario che fin qui ha fatto solo 5 punti sembra la situazione ideale per riuscirci. Serviranno però le giocate e i gol di Haavi e Giacinti.

Pomigliano women ultime formazione

La squadra campana invece è stata sconfitta dal Sassuolo nell’ultimo match giocato nel 2023 in Serie A. Quindi le giocatrici del Pomigliano sono in cerca di riscatto, visto che al momento sarebbero costrette a giocare lo spareggio salvezza contro la seconda della Serie B femminile.

Ma c’è di più: nelle ultime settimane il Napoli si sta avvicinando (è a -3 punti) rendendo possibile perfino la retrocessione diretta della squadra (se dovesse arrivare ultima a fine torneo). Quindi mister Caruso cercherà di preparare al meglio l’incontro e provare a realizzare un vero miracolo, facendo un buon risultato o almeno evitando di perdere male.

Pronostico Roma-Pomigliano Serie A

Questa partita ha una favorita inequivocabile: le lupacchiotte giallorosse, sempre vincenti in casa finora. Le pantere di contro fanno una fatica enorme a fare gol e ottenere punti. Nonostante la Roma donne non sia nel suo momento migliore, difficilmente non centrerà i 3 punti in questa occasione. Per questo la nostra previsione è quella di una vittoria per l’AS Roma.

Pronostico Roma-Pomigliano: 1