Il Pomigliano affronta il Como nella 4a giornata playoff di calcio femminile 2024. Orario partita, streaming, ultime notizie e previsioni risultato.

Pomigliano-Como femminile è la prima delle due sfide di poule salvezza in programma in questo turno. Si gioca domenica 14 aprile alle ore 12:30. Le campana se perdono si avvicinano alla retrocessione in Serie B, visto che attualmente sono ultime, ma le lombarde vogliono tornare alla vittoria che manca da alcuni turni. Ecco allora cosa aspettarsi dal match e come seguirlo.

Pomigliano-Como donne dove vederla

L’incontro valido per il 4° turno del gruppo retrocessione di Serie A femminile si gioca nello stadio di casa del Pomigliano ovvero il Liguori di Torre del greco. I tifosi e gli appassionati di calcio femminile possono guardare l’incontro solo in diretta streaming su Dazn. Quindi l’incontro non si potrà vedere gratis in tv.

Le novità di formazione: Pomigliano-Como

La formazione lombarda va in trasferta per ottenere una vittoria che le consentirebbe di arrivare al 7° posto attualmente occupato dalla Sampdoria. Per riuscirci mister Maccoppi (che ha sostituito l‘esonerato Bruzzano) si affiderà alle giocatrici più in forma in rosa. Per esempio Oona Sevenius, la finlandese artefice del gol vittoria contro la nazionale italiana di calcio femminile durante l’ultimo match di qualificazione a Euro 2025.

Nel Pomigliano invece spazio alla coppia d’attacco Ippolito e Arcangeli per provare a superare la difesa avversaria. Sull’esterno invece agirà l’americana Aryana Harvey, secondo le ultime news.

I precedenti fra Pomigliano calcio e Como

L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate ha vinto faticando la squadra lombarda per 4-3. Questi invece tutti gli esiti delle partite disputate fra queste due formazioni nel massimo campionato di calcio donne:

2 vittore del Como

2 vittore del Pomigliano

2 pareggi.

Come si vede il bilancio statistico è in prefetto equilibrio. Tuttavia in questa stagione calcistica le forze in campo hanno mostrato un Como Women più competitivo.

Pomigliano-Como il nostro pronostico

Le pantere hanno la necessità di ottenere un pareggio o una vittoria per continuare a sperare di recuperare il 9° posto attualmente del Napoli. Perché riuscirci permetterebbe almeno di giocare lo spareggio contro la 2a classificata in Serie B, evitando la retrocessione diretta.

Tuttavia le lariane, nonostante un rendimento non buono negli ultimi mesi, hanno qualcosa in più delle avversarie. Appare quindi difficile pensare che il Pomigliano possa fermarle. Di conseguenza la nostra previsione è che il Como femminile vincerà la partita.

Pronostico Pomigliano-Como: 2

