Milan-Napoli è la partita di calcio femminile in calendario domenica 14 aprile alle ore 15:00. La squadra allenata da Davide Corti cerca la quinta vittoria di fila in Serie A women, ma anche le campane sono in un buon momento, quindi il match si preannuncia spettacolare. Ecco come seguirlo.

AC Milan-Napoli 2024 in streaming

Il match valido per il 4° turno della post season si gioca al centro sportivo Vismara di Milano. L’unico altro modo per seguire la partita è in streaming, su Dazn, ma solo per gli abbonati. Ricordiamo che se il Milan vince è matematicamente salvo e in questo video tratto dal nostro canale video vi spieghiamo perché (oltre a parlare del big match di giornata Roma vs Juve).

Milan vs Napoli, le formazioni

Fra le giocatrici del Milan più in forma c’è Emelyne Laurent, la 25enne francese autrice di 2 gol nell’ultima vittoria della poule salvezza contro il Como women. Per questo mister Corti potrebbe affidarle una maglia da titolare, ma ovviamente salvo novità dell’ultima ora, nella formazione titolare milanese potrebbero esserci anche Asslani e Domping per un tridente d’attacco molto interessante.

Di contro l’SSC Napoli donne proverà a sfruttare il buon momento di Paloma Lazaro, la calciatrice spagnola decisiva nell’ultima vittoria delle partenopee contro la Samp. Mister Biagio Seno punterà su di lei e su Del Estal in formazione, per scardinare la difesa avversaria.

Precedenti e statistiche sulle squadre

Milanesi e napoletane si sono incontrate 6 volte nel massimo campionato di calcio donne finora. In 4 di questi precedenti ha vinto il Milan, mentre 2 volte è finita in pareggio. Viceversa le campane non hanno mai vinto contro questo avversario, che rappresenta una sorta di bestia nera. Questi dati fanno pendere la bilancia a favore delle rossonere, ma ci sono anche altri aspetti da considerare per i pronostici sul match.

Milan-Napoli il nostro pronostico

L’esito della partita di Serie A E-Bay in questo caso è in favore delle rossonere, a nostro avviso. Il motivo è che le ragazze allenate da Davide Corti sono in forma e reduci da ben 4 successi di fila in campionato (contro Sampdoria, Inter, Pomigliano e Como).

Tuttavia pure il Napoli ultimamente sta facendo bene, lo dimostrano i 2 risultati positivi consecutivi ottenuti nelle ultime due giornate (pareggio contro il Como e vittoria con la Sampdoria). Ma questa volta le azzurre si trovano di fronte un avversario molto più forte di quelli appena incontrati. Inoltre si gioca nello stadio di casa delle rossonere, dove di solito la squadre fornisce buone prestazioni. Per tutte queste ragioni scegliamo la vittoria del Milan women come esito dell’evento calcistico.

Previsione risultato finale Milan-Napoli: 1

Le altre partite della 4a giornata Playoff 2024: