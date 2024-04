Sassuolo vs Inter Women, 4a giornata dei playoff nella massima serie di calcio femminile. Ultime notizie di formazione, orario tv e previsioni.

La prima partita del 4°turno di poule scudetto è Sassuolo-Inter femminile. Il match mette in palio il quarto posto in campionato, visto che nerazzurre e neroverdi sono distanti un solo punto in classifica. E anche se sulla carta c’è una favorita il risultato potrebbe essere sorprendente a causa degli impegni di alcune giocatrici in nazionale. Di seguito vi spieghiamo perché, ma prima vediamo quando si gioca e come seguire l’evento.

Come vedere Sassuolo-Inter femminile

La partita di calcio femminile fra Internazionale e U.S. Sassuolo si gioca sabato 13 aprile alle ore 15:00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. L’unico modo per vedere l’incontro in streaming è pagare un abbonamento, visto che verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. Non sarà quindi possibile vederla gratis in tv, dato che per questo turno dei playoff la Rai trasmetterà il big match Roma-Juventus woman.

Probabili formazioni Sassuolo contro Inter

Molti dei calciatori femminili dell’Inter sono reduci dai rispettivi impegni con le nazionali per le qualificazioni a Euro 2025. In particolare sono 2 quelle impegnate con la nazionale italiana di calcio, ovvero: Michela Cambiaghi e Agnese Bonfantini entrambe fondamentali per il gioco di Rita Guarino. Stesso discorso per Lina Magull con la nazionale tedesca e altre.

Di conseguenza c’è poco tempo per preparare il match con tutta la rosa a disposizione. Esattamente il contrario del Sassuolo donne. Qui mister Piovani ha avuto a disposizione quasi tutte le calciatrici per 2 settimane, salvo alcune eccezioni come ad esempio Chiara Beccari. Tutto ciò potrebbe influire sul risultato finale.

Precedenti fra emiliane e nerazzurre

Dando un sguardo alle statistiche, si nota che nei 9 precedenti fra queste 2 formazioni in Serie A, solo due volte ha vinto l’Inter. Mentre il Sassuolo ha vinto in 5 occasioni, 2 i pareggi nei restanti incontri. Tuttavia rispetto al passato la squadra milanese ha migliorato il suo rendimento, quindi questi dati vanno presi con le molle.

Il nostro pronostico su Sassuolo-Inter women

A nostro parere la partita fra Sassuolo femminile e Internazionale sarà equilibrata. La squadra di Rita Guarino non sempre ha giocato bene fuori casa, come invece accade all’Arena Civica di Milano e tutto sommato il Sassuolo ha un buono score contro le nerazzurre. Ma nelle ultime settimane le ragazze interiste sono apparse in ottima forma e quindi godono dei favori dei pronostici.

Tuttavia, anche se riteniamo l’Inter favorita, bisogna tenere conto della possibile stanchezza di alcune calciatrici fondamentali per la squadra lombarda. Che a differenza delle emiliane ha avuto poco tempo per preparare al meglio il match. Per questo non escludiamo un possibile pareggio.

Pronostico Sassuolo-Inter: X2