AS Roma vs Juventus women, a che ora si gioca il big match del campionato di calcio femminile. Probabili formazioni e pronostico.

Roma-Juve è la partita più attesa dei playoff scudetto 2024. Di fronte le prime due in classifica, con le giallorosse in fuga e vicine alla conquista del secondo scudetto consecutivo. Ma la Juventus femminile non vuole arrendersi finché la matematica lascia ancora speranze, come spiegato in questo video tratto dal nostro canale YouTube.

Roma-Juve femminile diretta in tv

L’incontro fra le due squadre si gioca lunedì 15 aprile 2024 alle ore 18:00 allo stadio Tre Fontane. I biglietti per assistere alla partita dal vivo sono gratis e si possono acquistare online sul sito ufficiale della Roma. In Tv invece è trasmessa gratis e in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), ma si può guardare pure in streaming su Raiplay.

Formazioni Roma e Juve: Echegini è in forma

Entrambe le squadre hanno una lunga lista di giocatrici nella rosa che rientrano dai rispettivi impegni della nazionale. Ad esempio nella Roma femminile Linari, Di Guglielmo, Giugliano e Giacinti hanno giocato con l’Italia, ma ci sono anche le straniere impegnate con le rispettive selezioni. Difficilmente però mister Spugna rinuncerà a schierarle fra le titolari per questo incontro, l’unica che potrebbe partire dalla panchina è Di Guglielmo.

Anche fra le calciatrici della Juventus molte hanno avuto impegni infrasettimanali in nazionale. Tuttavia le 2 squadre hanno più tempo per preparare l’incontro rispetto alle altre partite di questo turno, visto che si gioca nel posticipo di lunedì. In casa Juve mister Zappella quasi certamente schiererà Jennifer Echegini, apparsa in grandissima forma ultimamente e autrice di una tripletta nell’ultima vittoria contro la Fiorentina. Per la difesa della Roma la nigeriana è il pericolo numero 1.

I precedenti incontri fra Roma e Juve

Le due squadre più forti della stagione calcistica 2023-24 fino si sono incontrate 13 volte in Serie A femminile. Per 9 volte ha vinto la formazione bianconera, mentre per 3 volte quella giallorossa, un solo pareggio nei restanti precedenti.

Inoltre le due formazioni si sono incontrate spesso anche nelle coppe, in questo caso nell’ultimo precedente ha vinto la Juventus aggiudicandosi la Supercoppa a gennaio 2024. Ma in linea generale nelle ultime 2 stagioni calcistiche le capitoline sono state più forti delle avversarie, che invece avevano dominato quelle precedenti.

Roma-Juventus women il nostro pronostico

Al netto dei dati statistici le campionesse d’Italia in carica sono leggermente favorite per la vittoria di questo match. Ma le bianconere faranno di tutto per ottenere i 3 punti e provare a riaprire il campionato nelle fasi finali.

Difficile quindi dare un pronostico per la vittoria della partita da parte di una delle due squadre. In virtù di questo e considerando che la Juventus ultimamente si è dimostrata capace di fare tanti gol, ma anche di subirne parecchi, la nostra previsione è che entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno una rete.

Pronostico Roma-Juve: Goal