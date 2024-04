La Juve Women contro l’UC Sassuolo: a che ora si gioca la partita di sabato in Serie A femminile. Diretta streaming, ultime sulle formazioni e pronostico.

Juventus femminile-Sassuolo, la partita valida per il 5° turno della post season scudetto 2024 si gioca sabato 20 aprile alle ore 14:30. Si affrontano le bianconere che hanno bisogno di punti per mantenere il 2° posto e le neroverdi, attualmente quarte dopo la vittoria contro l’Inter women, ma ancora con la possibilità di qualificarsi alla Champions League 2024-25.

Come seguire Juventus femminile-Sassuolo

L’incontro di Serie A E-Bay si può vedere solo a pagamento, in streaming su Dazn oppure sul canale Zona Dazn di Sky. Non sarà invece possibile vederla gratis in tv visto che la Rai durante in questo fine settimana trasmette il match Fiorentina-Roma. Potete invece assistere alla partita allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella senza pagare, visto che sono disponibili i biglietti gratis da prenotare online sul sito ufficiale della Juventus.

Formazioni Juventus femminile-Sassuolo

Le probabili formazioni sono condizionate dalle assenze. Ci sono infatti 2 squalificate importanti per la Juve women: Barbara Bonansea espulsa nel big match contro la Roma nell’ultimo turno e Julia Grosso, che era diffidata e ha raggiunto il numero di cartellini gialli che fa scattare il turno di stop. Di conseguenza mister Zappella dovrà fare dei cambiamenti. Al posto della canadese dovrebbe giocare la calciatrice islandese Gunnarsdóttir a centrocampo, mentre in avanti spazio a Girelli, Beerensteyn e Thomas.

Nel Sassuolo donne invece ci sarà la probabile conferma per Sabatino e Clelland come coppia d’attacco. Entrambe in gol nella vittoria contro l’Inter del turno precedente.

Precedenti fra le due squadre in Serie A

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nel campionato italiano di calcio femminile la Juve ha vinto 1-0. Mentre nei restanti 13 incontri, per ben 10 volte hanno vinto le juventine, una volta le emiliane e in 2 casi è finita in pareggio. Le statistiche quindi sono favorevoli alla squadra di Zappella.

Pronostico Juve women vs Sassuolo 2024

L’esito della partita non è scontato, visto che a entrambe servono punti. La Juve per mantenere il 2° posto, che significa fare un turno di preliminari di Champions in meno rispetto a chi arriva terzo. Il Sassuolo invece per avvicinarsi alla Fiorentina terza, al momento con 7 punti di vantaggio sulle emiliane, ma con la possibilità di arrivare a -4 in caso di vittoria e contemporanea sconfitta delle viola.

Tuttavia considerando che gioca in casa e che, sconfitta del Tre Fonante a parte, ultimamente sono apparse in ripresa, le bianconere hanno i favori del pronostico. Ma non ci sarebbe da sorprendersi se il risultato finale fosse un pareggio. Quindi la nostra scelta è una doppia chance per la formazione di casa.

Pronostico Juventus femminile-Sassuolo: 1X