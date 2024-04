La Fiorentina Women vs AS Roma in diretta Tv. A che ora si gioca, quali sono le novità di formazione e chi vince il big match del 5° turno playoff 2024.

Fiorentina-Roma femminile è la partita che può valere il 2° scudetto matematico per le giallorosse, ma è molto importante anche per le viola. Il motivo è che alle toscane servono punti per difendere il 3° posto in classifica, che vale la qualificazione alla prossima UWCL femminile. Quindi si preannuncia un match equilibrato. Potete approfondire le simulazioni sui risultati di campionato nel video tratto dal nostro canale video su Youtube.

Dove si può vedere la partita Fiorentina-Roma?

Il fischio d’inizio della partita è previsto sabato 20 aprile alle ore 16:15 al Viola Park di Firenze. Il match oltre che allo stadio, si può guardare gratis in tv su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). Ma viene trasmesso anche in diretta streaming su Raiplay per tutti. Arbitra il signor Carlo Rinaldi.

Formazioni Fiorentina women vs Roma

Fra le giocatrici della Roma non ci sono squalificate, quindi mister Spugna può schierare la formazione tipo per questo match. Dunque è probabile una conferma della squadra che ha battuto la Juve women nell’ultimo turno di campionato. In avanti quindi spazio al tridente Giacinti, Haavi e alla confermata Pilgrim. Sempre supportate dalla regia di Manuela Giugliano.

Per quanto riguarda la formazione toscana invece De La Fuente ha dichiarato che la squadra vuole superare il recente momento difficile. Nonostante questo il terzo posto è ancora delle viola, ma serve una risposta, almeno in termini di prestazione durante questo match. Per riuscirci probabile spazio in avanti a Boquete e Janogy secondo le ultime news sulla Fiorentina.

Il nostro pronostico su Fiorentina-Roma donne

La squadra giallorossa è favorita per la vittoria di questa partita. Il motivo è che fino a questo momento ha vinto tutte le partite del campionato di calcio femminile, tranne una. Inoltre con i 3 punti la conquista dello scudetto sarebbe aritmetico e potrebbe iniziare la festa. Così facendo le ultime giornate sarebbero solo una formalità per la lupa che potrebbe iniziare a preparare la finale di Coppa Italia, in calendario sempre contro le viola il 24 maggio ore 21:30 allo stadio Manuzzi di Cesena.

Quindi anche se la Fiorentina resta una buona squadra, e deve fare risultato, difficilmente ce la farà in questo match. Scegliamo quindi la vittoria della formazione in trasferta.

Pronostico Fiorentina-Roma women: 2

