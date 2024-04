Nella giornata che vede la Roma al cospetto del suo secondo scudetto, si gioca Sampdoria-Milan anche nella poule salvezza 2024. La squadra rossonera già aritmeticamente salva dalla scorsa settimana grazie al successo contro il Napoli, visita la Samp che con una vittoria chiuderebbe definitivamente i conti con larghissimo anticipo.

Sampdoria-Milan come vederla

Match : Sampdoria-Milan

: Sampdoria-Milan Data : 21 aprile 2024

: 21 aprile 2024 Ora partita : 12:30

: 12:30 Dove si gioca : Stadio Comunale Sciorba – Genova

: Stadio Comunale Sciorba – Genova Come vederla in Streaming: su DAZN in esclusiva

Samp-Milan, il calcolo per la salvezza

La Sampdoria è reduce da un turno di riposo in campionato. Ma il clima in casa blucerchiata è stato tutt’altro che tranquillo. La decisione della società di esonerare l’allenatore Salvatore Mango subito dopo la sconfitta contro il Napoli con la squadra a un passo dalla salvezza matematica, ha suscitato molte discussioni e polemiche tra gli appassionati.

Un po’ perché Mango, estremamente considerato e benvoluto dai tifosi della Sampdoria dopo la miracolosa salvezza della scorsa stagione, aveva mantenuto la sua promessa di portare in salvo la squadra con larghissimo anticipo anche in questa stagione, nonostante le molte difficoltà organizzative ed economiche di un club che ad agosto aveva deciso di ritirarsi per poi tornare qualche settimana dopo sulla sua decisione.

Come la squadra avrà preso la scelta della società lo si capirà anche dalla prestazione sul campo in una partita che potrebbe risultare decisiva. Samp in salvo senza eccezioni battendo il Milan, o pareggiando se il Napoli non dovesse andare oltre il pari nello scontro diretto contro il Pomigliano. Ma andando il derby campano in scena dopo la partita della Samp, per le blucerchiate – che in panchina avranno al suo esordio assoluto in prima squadra il tecnico della giovanile Gian Loris Rossi – l’unica alternativa possibile che non lascia spazio a discussioni è la vittoria. Senza se e senza ma.

Sampdoria-Milan ultime di formazione

Il Milan si è letteralmente trasformato nel corso delle ultime settimane. Qualche arrivo importante – su tutti quello della svedese Ijeh, in grandissima evidenza – hanno dato molta continuità alla squadra di Davide Corti che è reduce da cinque vittorie consecutive che hanno portato le Diavolette a una salvezza oltremodo comoda pur in una stagione estremamente complicata. In bella evidenza la linea offensiva con 16 gol in cinque partite, più di quanti il Milan femminile ne abbia segnati nelle prime quindici partite di Serie A di questa stagione, da settembre a febbraio.

La formazione rossonera ha indubbiamente molti aspetti da chiarire sul proprio futuro. A cominciare da quella che potrà essere la guida tecnica della prossima stagione. Ragionando poi sui molti contratti in scadenza: quali rinnovare e quali giocatrici lasciare partire. Assente Grimshaw, vittima di un gravissimo infortunio al ginocchio contro il Como. La rivedremo nella migliore delle ipotesi all’inizio del 2025.

Samp vs Milan, mai una vittoria blucerchiata

Sono otto i precedenti, sei in Serie A e due in Coppa Italia tra Milan e Sampdoria. E la squadra blucerchiata che attende questa vittoria come una delle scadenze più importanti della stagione non ha mai vinto. Sette successi rossoneri e un solo pareggio, conquistato proprio dalla squadra allenata da Mango a novembre.

Sampdoria-Milan, il nostro pronostico

La Samp arriverà alla salvezza, non ci sono dubbi. Ma secondo noi in questa partita – considerando i precedenti del lungo periodo e l’impressionante serie positiva del Milan femminile con cinque vittorie nelle ultime cinque partite – non andrà oltre un pareggio.

PRONOSTICO SAMPDORIA-MILAN X2