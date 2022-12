Sassuolo-Milan femminile 2022-23, a che ora si gioca oggi

Il Sassuolo Women Vs il Milan donne. Quando si gioca, pronostico e dove vedere la partita di calcio femminile.

La Serie A Femminile ricomincia oggi: nel pomeriggio infatti Sassuolo donne e Milan Women si affronteranno per giocarsi punti importanti in ottica play-off.

Le rossonere sono infatti quinte e le neroverdi seste, il che vuol dire che le ragazze di Ganz al momento farebbero parte della poule scudetto mentre quelle di Piovani della poule salvezza. Distanti sei punti l’una dall’altra, le due squadre lotteranno dunque una per allontanare una diretta concorrente e l’altra per portarsi a -3.

Vediamo dunque quando si gioca, le probabili formazioni, pronostico e come vedere il match.

Sassuolo-Milan Women, quando si gioca

La partita di calcio femminile tra Sassuolo e Milan è in programma per oggi, sabato 10 dicembre, alle ore 14.30. Lo stadio che ospiterà la sfida sarà, come di consueto quando le emiliane giocano in casa, l’Enzo Ricci.

Vedi anche: rosa giocatrici Sassuolo Femminile

Probabili formazioni Sassuolo-Milan donne

Dopo aver trascinato il Sassuolo femminile nel corso delle ultime due giornate (due gol e un assist per lei), appare probabile che Goldoni possa partire dall’inizio. Tra le fila neroverdi resta poi da valutare Kresche, infortunatasi al ginocchio durante la sfida contro il Pomigliano: non dovesse farcela, pronta Lonni.

Non dovrebbero esserci grossi cambi di formazione per quanto riguarda il Milan Women, chiamato a vincere per mettere un rassicurante distacco tra sé e le avversarie odierne. Qualche ritocco rispetto alle ultime uscite, comunque, appare probabile.

Ecco dunque di seguito i possibili starting XI per Sassuolo-Milan.

SASSUOLO (5-3-2): Lonni; Mella, Filangeri, Orsi, Pleidrup, Philtjens; Pondini, Jane, Brignoli; Goldoni, Clelland. All.: Piovani

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Guagni, K. Dubcova, Grimshaw, Bergamaschi; Piemonte, Thomas; Asllani. All.: Ganz

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Pronostico Sassuolo-Milan femminile

Il Milan sembra partire avanti per quando riguarda il pronostico, ma rispetto a inizio stagione il Sassuolo si è decisamente ripreso e il fattore casalingo potrebbe incidere. Le ragazze di Ganz hanno poi lasciato diversi punti per strada e un ulteriore passo falso non è un’ipotesi così remota.

La partita, pur con un “2” leggermente più probabile, appare dunque aperta a qualsiasi risultato.

Vedi anche: giocatrici Milan Women

Dove vedere Sassuolo vs Milan femminile

Sassuolo–Milan è un’esclusiva TIMvision, quindi per seguire la partita sarà necessario essere abbonati alla piattaforma. Tuttavia se segui il calcio femminile puoi vedere il bign match tra Roma e Juventus in diretta Tv su La 7 che trasmette una partita a settimana in diretta