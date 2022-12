Roma-Juventus femminile, Serie A. Dove vedere la partita di domenica

As Roma vs Juventus femminile gratis in Tv. A che ora si gioca il big match scudetto della 12a giornata di Serie A donne 2022/2023. Formazioni e precedenti.

Roma donne contro la Juventus women, è la partita più attesa del dodicesimo turno del campionato di calcio femminile. Il motivo è molto semplice: si affrontano le prime due in classifica, nonché le formazioni più forte attualmente nella Serie A italiana, come dimostrano i risultati degli ultimi anni.

Ecco quindi cosa aspettarsi da questo incontro: quando si gioca, le ultime sulle formazioni, previsioni e come vederla allo stadio e in Tv.

Roma femminile-Juventus statistiche e pronostico

Fino ad oggi Roma e Juve women si sono incontrate 13 volte fra campionato e coppe. L’ultimo precedente fra le due squadre, giocato in Supercoppa Italiana, è stato vinto dalla Roma ai calci di rigore. Mentre negli altri 12 incontri, la Juventus femminile ha vinto ben 9 volte, 2 i pareggi e una sola la vittoria hanno avito la meglio le giallorosse.

Viste che in classifica la Roma ha un vantaggio di 6 punti, in classifica le campionesse in carica della Juve sono chiamate a battere un colpo. Ma a differenza del passato il pronostico è più dalla parte delle giallorosse, capaci di vincere 10 delle 11 partite in fin qui disputate in Serie A femminile (l’unica sconfitta però è arrivata proprio nell’andata contro la Juve). Quindi le giocatrici allenate da Montemurro proveranno a ripetersi.

Probabili formazioni Juve donne contro la Roma

Le scelte di formazione da parte dei due allenatori sono inevitabilmente condizionate delle partite di Champions giocate da entrambe in questa settimana. Sarà infatti necessario fare dei cambi per mettere in campo il massimo delle energie per questo incontro. In particolare fra le giocatrici della Juventus femminile potrebbero giocare dal primo minuto Cantore e Bonfantini in attacco, per dare un turno di riposo a Girelli e Bonansea, mentre in difesa dovrebbe tornare Martina Rosucci.

Di contro per le giallorosse, mister Spugna potrebbe scegliere di far giocare dall’inizio due fra Lazaro, Haug e Serturini, che hanno fatto bene entrando a gara in corso nella partita persa contro il Wolfsburg in coppa. Nell’eventualità potrebbero riposare Andressa e Haavi. Ma servirà ancora attendere qualche ora per avere maggiori informazioni.

Dove vedere Roma vs Juventus femminile

La partita in calendario domenica 11 dicembre alle ore 14:30, si gioca allo Stadio Tre Fontane di Roma. I tifosi potranno seguire l’incontro gratis in Tv su La 7 (canale 7 del digitale terrestre). Sarà inoltre trasmessa in streaming su Dazn o su TimVision. Entrambe le piattaforme richiedono un abbonamento e sono pertanto a pagamento.