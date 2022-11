Sassuolo Femminile, con il Pomigliano arriva la prima vittoria

Il Sassuolo Women vince 2-1 contro il Pomigliano donne. In gol per le neroverdi Popadinova e Clelland.

Il Sassuolo Femminile trova la prima vittoria in questa Serie A donne: le neroverdi hanno infatti battuto per 2-1 il Pomigliano.

Vediamo cronaca e tabellino di questa partita di calcio femminile.

Sassuolo-Pomigliano femminile, primo tempo

Prima parte di gara non eccessivamente divertente al Ricci, dove c’è poco da segnalare fino al 24′, minuto in cui le padrone di casa passano alla prima vera occasione creata: cross di Monterubbiano per la testa di Popadinova che tocca quel tanto che basta per beffare Cetinja.

Il portiere del Pomigliano Femminile è peraltro anche piuttosto sfortunata, in quanto una decina di minuti dopo sarà costretta a uscire per infortunio. Nulla da segnalare per il resto del primo tempo.

Sassuolo-Pomigliano femminile, secondo tempo

La ripresa comincia con un Pomigliano Women all’arrembaggio e subito in grado di trovare il pareggio: al 48′, infatti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gallazzi libera un missile terra-aria terrificante con la palla che si insacca sotto l’incrocio, la dove la subentrata Lonni non può arrivare.

Al 57′ le campane potrebbe addirittura passare in vantaggio con una doppia clamorosa, ma prima Jane e poi Lonni salvano sulla riga. Gol sbagliato, gol subito: al 67′ infatti Clelland trova l’incornata vincente su assist di Orsi.

La gara si chiude dunque sul 2-1, con le neroverdi che scavalcano il Parma e agganciano il Como. A +1 c’è proprio il Pomigliano Women.

Sassuolo Women vs Pomigliano Femminile

SASSUOLO (3-5-2): Kresche (34′ Lonni); Orsi, Filangeri, Pleidrup; Mella, Philtjens, Pondini (91′ Brignoli), Jane, Tomaselli; Monterubbiano (59′ Clelland), Popadinova (59′ Sciabica). All.: Piovani

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Rizza (74′ Battelani), Passeri, Konat, Fusini (83′ Sangare); Gallazzi (68′ Novellino), Di Giammarino, Ferrario (84′ Rabot); Taty; Martinez, Amorim. All.: Sanchez

RETI: 24′ Popadinova (S), 48′ Gallazzi (P), 67′ Clelland (S)