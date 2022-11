La Roma vince ancora: Sampdoria femminile battuta

L’AS Roma femminile batte per 2-0 la Sampdoria Women e mantiene il primato in classifica. Per le giallorosse un gol per tempo.

L’AS Roma donne batte anche la Sampdoria Femminile e si tiene la vetta solitaria della classifica: al Tre Fontane le ragazze di Alessandro Spugna si impongono infatti per 2-0 e volano a ventiquattro punti.

Vediamo cronaca e tabellino di questa partita di Serie A Femminile.

Roma-Sampdoria femminile, primo tempo

Il primo tempo di Roma femminile-Sampdoria donne è di fatto un monologo giallorosso: la padrone di casa infatti attaccano incessantemente, mettendo all’angolo la formazione genovese che di fatto quasi non riesce a uscire dalla propria metà di campo.

Nonostante l’enorme pressione apportata nel corso della gara, le ragazze di Spugna riusciranno a sfondare il muro della Samp (che nel frattempo perde Gago per infortunio) solamente al 42′, quando Giugliano su punizione si inventa una traiettoria che beffa Tampieri e permette alla Roma di andare a riposo in meritato vantaggio.

Roma-Sampdoria femminile, secondo tempo

La ripresa, in sostanza, segue lo stesso copione del primo tempo: Greggi e Serturini vanno vicinissime al raddoppio, con la seconda che centra anche un palo (66′), così come Giacinti che però si fa ipnotizzare a tu per tu con Tampieri.

Così come accaduto nella prima frazione di gioco, la rete capitolina arriverà solamente nel finale (83′), quando Haug sfrutta un cross di Greggi per incornare alle spalle del portiere avversario, chiudendo di fatto la partita.

La Roma, come detto, stacca nuovamente le inseguitrici e consolida la prima posizione in classifica. La Samp femminile, dopo un avvio sprint, incassa invece la quinta sconfitta negli ultimi sei match (in mezzo c’è il pareggio contro il Parma) e si trova ora immischiata nella zona play out.

Tabellino AS Roma Femminile vs Sampdoria Women

ROMA (3-5-2): Lind; Linari, Kollmats, Minami; Serturini (85′ Bergersen), Giugliano, Greggi (85′ Kramzar), Cinotti (76′ Ciccotti), Glionna (76′ Haavi); Lazaro, Giacinti (69′ Haug). All.: Spugna

SAMPDORIA (4-3-1-2): Tampieri; Oliviero (89′ Lazzeri), Pisani, Spinelli, Seghir (89′ Mailia); Fallico, Re, Pettenuzzo; De Rita (70′ Battistini); Cuschieri (46′ Giordano), Gago (40′ Regazzoli). All.: Cincotta

RETI: 42′ Giugliano, 83′ Haug