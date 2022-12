Parma-Fiorentina femminile, probabili formazioni e dove vedere la partita

Parma Vs Fiorentina Women’s. Le ducali hanno bisogno di punti per togliersi dall’ultimo posto, la Viola vuole superare la Juventus donne.

Il Parma Women, dopo gli ultimi buoni pareggi, cerca la vittoria contro la Fiorentina Femminile: dopo aver fermato sia l’Inter che il Sassuolo sul 2-2, le ragazze di Domenico Panico cercheranno di ripetersi provando a strappare punti a un’altra “big” del campionato di Serie A donne.

Dall’altra parte però la Viola, attualmente terza in classifica a -2 dalla Juventus, ha bisogno di vincere per scavalcare le rivali bianconere e cercare di presentarsi al meglio alla fase play-off che deciderà lo scudetto.

In attesa del fischio d’inizio, vediamo quando si gioca, probabili formazioni e come vedere questo match di calcio femminile.

Quando si gioca Parma-Fiorentina femminile

Parma-Fiorentina femminile si disputerà sabato 10 dicembre con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30. Teatro della sfida sarà lo stadio Ennio Tardini di Parma.

Parma-Fiorentina donne, probabili formazioni

Il Parma si presenta al “derby dei Panico” (cognome di entrambi gli allenatori) con ritrovata fiducia, due risultati utili consecutivi (e uno sfuggito per un soffio contro la Juventus) e una gran voglia di tirarsi fuori dal pantano dell’ultima posizione: ecco dunque perché non dovrebbe cambiare granché per quanto riguarda la formazione. Se non dovesse avere a che fare con infortuni (il Parma non ha squalificate), Domenico Panico potrebbe dunque confermare in toto la squadra vista contro il Sassuolo.

Qualcosina in più potrebbe invece cambiare Patrizia Panico: Jackmon potrebbe per esempio riprendere il proprio posto in difesa, mentre Sabatino potrebbe tornare a guidare l’attacco viola. Vi ricordiamo che Huchetnon sarà a disposizione: dopo la rottura del crociato, la sua stagione è già finita.

Di seguito dunque le probabili formazioni di Parma-Fiorentina femminile.

PARMA (4-3-3): Capelletti; Santoro, Heroum, Jelencic, Williams; Bardin, Benoit, Farrelly; Cambiaghi, Martinovic, Banusic. All.: D. Panico

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Erzen, Tortelli, Agard, Jackmon; Parisi, Johannsdottir; Severini, Boquete, Kajan; Sabatino. All. P. Panico

Parma vs Fiorentina donne, dove vedere la partita in streaming

Parma-Fiorentina femminile sarà un’esclusiva TIMvision, quindi per vedere la partita sarà necessario l’abbonamento alla piattaforma di streaming.