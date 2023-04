AS Roma donne vs Juve women, partita valida per la quinta giornata della poule scudetto. Ecco perché il risultato potrebbe essere decisivo, a che ora si gioca, previsioni e probabili formazioni.

Roma contro Juve femminile è il big match più atteso del quinto turno di Serie A donne 2023 in programma sabato 22 aprile. Si affrontano la prima e la seconda in classifica, ormai le uniche due squadre che si contendono la vittoria dello scudetto. Ma la Roma donne ha un vantaggio di 8 punti sulla Juventus, che quindi è costretta a vincere per sperare in una difficile rimonta.

Di contro la squadra della capitale vuole ottenere i 3 punti per avvicinarsi ancora di più al tricolore. Per tutti questi motivi si tratta di una partita da non perdere. Ecco quindi pronostici, novità di formazione e dove vederla gratis in Tv.

AS Roma vs Juventus femminile, precedenti e pronostico

Dando un’occhiata alle statistiche le capitoline e la vecchia signora si sono affrontate 14 volte fino ad ora, di cui 9 in Serie A femminile e le restanti 5 in Coppa Italia o Supercoppa. Il bilancio di questi scontri è favorevole alla Juve women che ha vinto 10 volte, 3 i pareggi e solo un successo per la Roma.

Quindi in base a questi numeri il pronostico avvantaggia la Juve, ma in realtà quest’anno le giallorosse hanno avuto molta più continuità di vittorie in campionato. Come dimostra la classifica. Quindi visto che si tratta di due club molto forti, che si giocano tanto in questo incontro, fare una previsione sul risultato finale è quasi impossibile.

Probabile formazione della Roma

Grande attesa per la gara che si gioca allo stadio Tre Fontane di Roma, già tutto esaurito. Il pubblico quindi spingerà le ragazze allenate da Spugna per centrare una vittoria che significherebbe in pratica chiudere i giochi scudetto contro le rivali. Ma per farlo serve la miglior formazione in possibile.

In quest’ottica fra le giocatrici della Roma rientra fra le disponibili Sophie Roman Haug, dopo aver superato un infortunio, come mostrato dal club giallorosso nell’allenamento sui suoi social. Non è detto però che parta dall’inizio in questo incontro. Meno dubbi invece per il resto della formazione che dovrebbe essere la seguente, stando alle ultimissime (modulo 3-5-2): Ceasar; Wenninger, Linari, Minami, Serturini, Cinotti, Giugliano, Greggi, Haavi, Andressa; Giacinti.

Juve donne, ultime di formazione

In casa bianconera Montemurro sta preparando al meglio questo incontro decisivo per provare ancora a credere nello scudetto. Intanto, le giovani giocatrici della Juventus femminile Elisa Pfattner e Eva Schatzer hanno firmato il loro primo contratto da professioniste con la società Juventus FC. Ma si tratta di scelte di mercato in prospettiva futura, in questo momento in campo ci saranno le più esperte bianconere che tante volte hanno giocato incontri simili, da Sara Gama a Cristiana Girelli e non solo.

Di conseguenza questa la possibile formazione della Juve women per il match (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Sembrant, Boattin, Gunnarsdottir, Caruso, Grosso, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Roma femminile-Juventus diretta gratis in Tv

Il big match scudetto fra giallorosse e bianconere è in programma sabato 22 aprile alle ore 14:30. Si potrà vedere gratuitamente in chiaro su La 7 (canale 7 del digitale terrestre) oppure in streaming su la7.it. Inoltre la partita sarà trasmessa in diretta anche su TimVision e Dazn, ma per vederla su queste piattaforme è necessario avere un abbonamento. Mentre Highlights e risultati li trovate nel canale sport di Donnesulweb.