In serie A femminile, l’ultimo turno del girone di andata della pool scudetto di apre con il derby tra Milan e Inter (sabato 22 aprile ore 12.30)

Serie A Femminile: Milan e Inter devono rinviare i sogni di gloria europei. La matematica dice che chi perde questo derby al femminile, così come anche un pareggio, sarà definitivamente fuori causa nella corsa al secondo posto.

Al momento con la Juve attesa al big match di Serie A contro la Roma, ha 14 punti di vantaggio sulle due milanesi. Le quattro partite in programma dal prossimo turno in poi non basterebbero.

Milan Women-Inter femminile: vittoria d’obbligo

Non c’è altra possibilità che una vittoria dunque sia per il Milan che per l’Inter per tenere ancora viva la possibilità, per altro estremamente remota, di agganciare il secondo posto che potrebbe significare l’aggancio alla Champions League.

L’Inter, nonostante la stagione straordinaria della bomber Tabitha Chawinga arriva da quattro sconfitte consecutive considerando anche la partita persa contro la Juventus nei play off di Coppa Italia e non vince dal 25 febbraio (match di campionato contro la Fiorentina). Due soli gol segnati nelle ultime tre partite.

Un ritmo che la squadra di Rita Guarino deve assolutamente cercare di invertire. Anche il Milan non vince da oltre un mese: in campionato l’ultimo successo risale alla vittoria esterna contro il Como, 0-4: era il 26 febbraio. E la vittoria di Coppa con la Roma non è bastata dopo la gara di ritorno, persa in modo anche molto sfortunato. Il Milan cerca anche la sua prima vittoria stagionale nella stracittadina dopo le due sconfitte nette subite sia nel match di andata della regular season (0-4) che al ritorno (1-4).

Milan Women-Inter femminile, ultime notizie

Il Milan arriva da tre turni di gioco consecutivi e sarà l’ultima squadra della poule scudetto a rispettare il turno di riposo, nel prossimo week-end. La squadra di Maurizio Ganz ha un unico obiettivo ormai, quello di arrivare sopra l’Inter e di riconfermare il terzo posto dell’anno scorso. Milan che ha incassato anche la bella vittoria della sua squadra giovanile nella recente Viareggio Cup battendo in finale la rappresentativa Under 20 femminile della Lega Nazionale Dilettanti, battuta ai calci di rigore. Motivo questo che potrebbe portare altre giovani all’attenzione della prima squadra, magari anche all’esordio.

Rita Guarino ha incassato con l’amaro in bocca la netta sconfitta con la Roma: “Siamo rimaste a guardare, e non va bene, perché non abbiamo nemmeno provato a contrastarle. Ne abbiamo parlato e sono certa che ci sarà una reazione”.

Intanto la società, dopo l’arrivo di Eckoff e la riconferma di Alborghetti fino al 2025, ha annunciato anche i rinnovi di Merlo e Kharchouni con la stessa scadenza. Poi ha accolto la decisione di Stefanie Van Der Gragt di lasciare il calcio al termine di questa stagione. La giocatrice olandese, 31 anni, dopo Ajax, Bayern e Barcellona chiuderà dunque con l’Inter: “Voglio chiudere la mia stagione nel modo migliore e pensare poi ai Mondiali con l’Olanda. Al termine del campionato in Australia e Nuova Zelanda lascerò il calcio agonistico e penserò a nuove sfide”.

Milan Women-Inter femminile si gioca alle 12.30 al Peppino Vismara di Milano, arbitra Mario Saia (Palermo). Ampia copertura televisiva per il derby con diretta in chiaro su LA7 e in streaming su DAZN e TimVision.