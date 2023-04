Prestazione stratosferica della Roma che a Sesto San Giovanni demolisce l’Inter femminile con un netto 6-1

Quando si vede una partita del genere c’è poco da dire e da sottolineare. La Roma donne conferma il suo stato di forma generosissimo in vista della volata scudetto e della finale di Coppa Italia contro la Juventus Women. Sei gol e una prestazione monstre che dimostrano quanto questo progetto sia ormai maturo per i grandi risultati.

La Roma fa tutto benissimo, fin dall’inizio, senza mai lasciare all’Inter la possibilità di una qualunque replica.

Inter-Roma, primo tempo mostruoso

Le giallorosse trovano quattro gol in poco più di un quarto d’ora. Al 14’ è Giugliano a inventarsi un assist al bacio per Haavi che di testa mette imparabilmente alle spalle di Piazza. Poi, su un’altra splendida azione personale Haavi va via di prepotenza fino al momento del tiro, lucidissimo, nel sacco avversario. Tre minuti e arriva il tris: lo firma Glionna su appoggio di Giacinti dopo un banale fallo laterale che vede la difesa dell’Inter sbandare di fronte all’aggressività della Roma. Prima della fine della frazione altri due gol: al 35’ ancora Glionna scaraventa in rete da lunga distanza. Poi, prima del fischio finale, appoggia a Giacinti un pallone che va solo spinto in rete.

Inter Women-Roma Femminile 1-6

Una Roma travolgente che non concede nulla all’Inter, frastornata dalle offensive avversarie. E se nel secondo tempo c’è un minimo di equilibrio in più è solo perché la capolista decide di non esagerare, ruotando e risparmiando le forze. Arrivano ancora il sesto gol della Roma, di Andressa, brava a concludere a rete sull’ennesima incursione di Haavi. E la rete della bandiera delI’Inter che Chawinga, fino a quel momento controllata agevolmente, firma personalmente vincendo un duello con Wenninger.

Roma che si isola in vetta alla classifica lasciando alla Juventus, domani in campo contro la Fiorentina, il compito di rispondere. Il tutto a sette giorni dall’attesissimo scontro diretto in programma sabato al Tre Fontane. Nell’altra gara di giornata vittoria del Como a Pomigliano 1-3, un successo importantissimo in chiave salvezza.