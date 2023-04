Pesante sconfitta interna del Pomigliano con il Como che fa un passo decisivo verso la salvezza

Seconda sconfitta consecutiva per il Pomigliano Femminile che perde un match importantissimo nella corsa verso la salvezza.

Ma pieno merito al Como che mantiene un ruolino di marcia importante, terzo risultato utile di fila, per una squadra che sta trovando una grande consistenza, soprattutto offensiva.

Pomigliano Femminile-Como Women 1-3

La tradizione che vuole il Pomigliano non riuscire a centrare due vittorie consecutive si conferma. Così come anche le lariane si confermano in senso positivo: non perdono da novembre e adesso oltre a segnare riescono anche a mantenere imbattuta la propria porta, due gare senza subire gol.

Como quasi subito in vantaggio dopo un iniziale momento di studio scosso solo da qualche protesta per un atterramento in area a danno di Battelani. Calcio di punizione di Linberg che sorprende la difesa campana ma non Hilaj, rapidissima a ribadire in gol.

La reazione del Pomigliano si spegne sulla guardia di Korenciova, brava sia in uscita che tra i pali e al 24′ il Como trova il raddoppio con Rizzon. Partita molto piacevole per altro, nonostante qualche errore. Su un atterramento di Kravets ai danni di Taty arriva il calcio di rigore che riapre la partita. È la stessa Taty a incaricarsi del tiro dagli undici metri senza sbagliare. È il momento migliore per il Pomigliano che va vicino al pari con Corelli e Battelani, sempre insidiosa su calcio di punizione.

Tre punti importantissimi

Grande equilibrio per gran parte della ripresa, con il Pomigliano che spinge e il Como che si organizza in una difesa molto metodica ed estremamente compatta. Le Pantere attaccano ma non mordono: imprecise in un paio di occasioni le giocatrici di casa che insistono anche dopo i cambi. La più pericolosa è Alice Corelli, almeno due occasioni per lei, una delle quali clamorosa, a pochi passi dalla porta con un destro apparentemente facile che si spegne sul fondo. A punire ulteriormente il Pomigliano arriva il terzo gol del Como con Vivien Beil che trova spazio e tempo per centrate l’angolo da piena area.

Per il Como una vittoria pesantissima. La squadra di Carlo Sanchez scavalca il Pomigliano e allunga a cinque punti il suo vantaggio sul Parma, penultimo, che domani affronterà la Sampdoria.