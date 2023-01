Pomigliano Vs Juventus femminile 2023. Diretta streaming

La partita Pomigliano femminile contro Juventus Women valida per la 14esima giornata di Serie A si gioca il 22 gennaio. Formazioni, pronostico e come guardare le bianconere contro le granata.

Il Pomigliano donne ospita la Juventus femminile, una partita difficile per entrambe le squadre. La Juve donne campione in carica, esce dal deludente pareggio contro il Sassuolo al 90° minuto. Di seguito il video con gli highlights.

La squadra campana invece si trova in zona retrocessione. Vediamo quindi pronostici e statistiche di questo match tra le giocatrici di Montemurro e quella allenate da Sanchez.

Pomigliano femminile Vs Juve donne statistiche e pronostico

Se dovessimo tenere in considerazione le statistiche i numeri sono a favore della Juventus, che in in 5 incontri compreso uno in Coppa Italia ha segnato ben 16 gol alle giocatrici del Pomigliano. Solo 1 gol invece da parte delle campane contro le torinesi.

Attualmente la Juventus donne in classifica è a 5 punti di distanza dalla Roma femminile capolista in Campionato. Tuttavia la seconda posizione le permette di prendere parte al Playoff scudetto che consisterà in 8 ulteriori partite (4 di andata e 4 di ritorno) che si giocheranno fra le prime 5. La classifica di questo mini torneo si sommerà con quella della regular season per decidere chi vincerà il tricolore.

La realtà sta però nei numeri attuali, la Juventus Women è una delle migliori squadre di calcio femminile in Europa, ma quest’anno non brilla neanche in serie A. Non a caso Montemurro – che a differenza dell’allenatore della Juve maschile, ha il coraggio di dire quando si sbaglia, dopo il match contro il Sassuolo ha ammesso che la squadra non ha controllato la partita nel migliore dei modi.

Quindi cosa aspettarsi dalla partita Pomigliano contro la Juventus femminile? Una vittoria delle bianconere è l’ipotesi più probabile, ma nel calcio il risultato esatto non è scontato.

Juventus femminile probabile formazione

Per questo incontro la formazione bianconera non recupera ancora la centrocampista islandese Gunnarsdottir, che si sta riprendendo dall’infortunio, ma dovrebbe essere a disposizione solo da inizio febbraio 2023. Per il resto Montemurro può disporre di quasi tutta la rosa giocatrici della Juve, incluse Beerensteyn e Girelli.

Ecco quindi la probabile formazione che scenderà in campo per questo incontro (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Rosucci, Salvai, Boattin, Caruso, Pedersen, Grosso; Cernoia, Girelli, Beerensteyn.

Pomigliano donne novità di formazione

Di contro il mister delle granata cercherà di mettere in campo una formazione più ordinata possibile, cercando di restare in partita fino alla fine e fare come il Sassuolo. Fra le giocatrici del Pomigliano donne in attacco dovrebbero esserci Amorin Dias e Martinez dal primo minuto.

Questa le probabili titolari in questa sfida (modulo 4-3-1-2): Cetinja, Rizza, Passeri, Konat, Fusini, Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino, Taty, Amorin Dias, Martinez.

Dove vedere la Juve donne contro il Pomigliano

Come dicevamo la partita di ritorno tra la vecchia signora e le campane si gioca domenica 22 gennaio alle ore 12:30. Per vederla avete tre soluzioni e tutte a pagamento. TimVision che ha i diritti, Juventus Tv, ma se siete abbonati a DAZN la potete vedere in streaming. Oppure se non avete abbonamenti per guardare il calcio in TV sul canale sportivo di donne sul web trovate subito risultati e la sintesi del match.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile 2023