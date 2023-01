Juventus femminile beffata, il Sassuolo pareggia nel recupero

Tommaso Badia

Veronese, classe '92, laureato in Editoria e Giornalismo presso l'Università degli Studi di Verona e iscritto all'Albo dei Giornalisti dal 2019. Da sempre appassionato di calcio, ho iniziato a scrivere per il quotidiano L'Arena per poi proseguire online. Seguo questo magnifico sport in tutte le sue sfaccettature, si tratti di maschile o femminile, prime squadre o giovanili, grandi squadre o piccole realtà locali.