Pomigliano – Milan femminile. Orario e dove vederla in streaming

Pomigliano-Milan partita di calcio femminile. Ecco quando si gioca e dove vedere la gara valida per la 9ª giornata di campionato. Statistiche e informazioni sulle due squadre.

Pomigliano-Milan femminile è una delle partite della nona giornata di Serie A women. Aldilà di quello si possa pensare si tratta di un incontro interessante, dando uno sguardo alla classifica. Le rossonere sono terze a quota 19 punti, mentre la squadra campana è al settimo posto con 10 punti.

Nel calcio femminile però mai nulla è scontato. Vediamo allora tutte le informazioni sulla partita fra Pomigliano femminile e Milan.

VEDI ANCHE: GIOCATRICI MILAN FEMMINILE 2021-22

Pomigliano vs Milan femminile quando e dove si gioca

L’incontro di campionato fra Pomigliano women e Milan si gioca domenica 14 novembre alle ore 12:30. In pratica sarà il lunch match della domenica, che terrà compagnia agli appassionati di calcio. La gara si disputerà presso lo Stadio U. Gobbato a Pomigliano d’Arco, ovvero il campo di riferimento della società campana.

Ma per capire qualcosa in più su cosa aspettarsi da questa partita diamo brevemente uno sguardo ai dati Opta. E’ la prima volta che le due squadre si incontrano, visto che fino allo scorso anno il Pomigliano militava nella Serie B femminile. Insomma, non ci sono precedenti fra le due squadre.

Tuttavia quella campana ha vinto le ultime due gare casalinghe, dimostrando di essere in crescita. Di contro le rossonere hanno sempre vinto nelle trasferte giocate fino ad ora nella Serie A 2021-22 e hanno intenzione di continuare così.

Pomigliano contro Milan donne dove vederla

La partita fra le due squadre si potrà guardare in streaming su TimVision, la piattaforma che trasmette tutti gli incontri del campionato di Serie A women e non solo. Non sarà invece trasmessa in Tv, visto che La 7 per questo turno manderà in onda solo la gara fra Roma e Fiorentina.

La prossima partita del Milan in campionato dopo questa, si giocherà il 5 dicembre 2021 come da calendario. Questo per dar spazio alle partite della nazionale di calcio femminile.

VEDI ANCHE: