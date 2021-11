Napoli Femminile Vs Sassuolo donne. Convocate, biglietti e dove vederla

La partita Napoli Femminile contro il Sassuolo calcio donne si gioca il prossimo 13 novembre. Dai biglietti fino a dove vederla tutto sulla sfida tra le Azzurre del Napoli Calcio e le neroverdi del Sassuolo.

Napoli Femminile contro Sassuolo è uno dei big match della nona giornata di Serie A Tim. La partita vede due squadre in lontane in classifica ma che hanno obiettivi e ambizioni. La prima è seconda alla Juventus femminile che guida la classifica, mentre il Napoli calcio donne dopo la vittoria contro la Lazio, sembra aver ritrovato la grinta necessaria per tentare di evitare la retrocessione in B.

Vediamo come si preparano alla sfida le due squadre, e a seguire tutte le info necessarie per vedere la partita.

Napoli Femminile Vs Sassuolo biglietti e a che ora si gioca

La gara Napoli Femminile-Sassuolo si terrà sabato 13 novembre alle ore 14,30 allo stadio Piccolo di Cercola in provincia di Napoli. I biglietti sono già in vendita ed il loro prezzo è scaglionato: Costano 10 euro quelli riservati al pubblico maschile adulto, 7 euro è la cifra che pagano le donne, mentre le ragazze o ragazzi dai 14 ai 17 anni che desiderano vedere la partita allo stadio pagheranno solo 5 euro

Naturalmente per andare allo Stadio è d’obbligo esibire il Green pass o l’esito del tampone negativo effettuato entro 48 ore prima dell’inizio della gara.

Napoli – Sassuolo statistiche e convocate

Ci sono solo due precedenti tra le emiliane e le giocatrici campane, tutti e due sia andata che ritorno sono stati vinte dal Sassuolo Calcio Femminile.

Per quanto riguarda le formazioni, la squdra del presidente Carlino( Patron di Carpisa) ha la bomber argentina ancora squalificata. Ma Pistolesi potrebbe riconfermare la stessa formazione che ha battuto la Lazio women.

Il Sassuolo Calcio è una delle migliori squadre del Calcio femminile italiano. Tra le giocatrici spicca l’attaccante Sofia Cantore che ha realizzato 10 gol in Serie A da inizio aprile. Quindi anche in questo caso Gianpiero Piovani ct delle neroverdi potrebbe confermare la stessa formazione che ha battuto il Pomigliano

Dove guardare il Napoli Femminile contro il Sassuolo.

Come succede per la serie A maschile, anche per il Campionato donne di partite gratis non c’è ne sono, ad eccezione di una sola che viene trasmessa da La 7. Quindi per vedere il Napoli femminile contro il Sassuolo dovete essere abbonati a TIMVSION.

