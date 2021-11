Empoli Vs Sampdoria Donne, a che ora si gioca e dove vederla

Empoli Ladies VS Sampdoria, partita valida per la nona giornata di serie A femminile. Data Orario e dove vedere l’Empoli contro la Samp Femminile

La partita tra Empoli e Sampdoria si gioca domenica 14 novembre alle ore 14,30 a a Sesto Fiorentino. Le toscane che hanno totalizzato solo 7 punti nelle otto giornate fin qui giocate si trovano nella nona posizione in classifica contro una Sampdoria femminile che è sesta dietro l’Inter donne. Quindi per la squadra di Mister Cincotti questa è una partita importantissima.

Vediamo le ultime news su questo match di calcio femminile che potrebbe riservare delle sorprese.

Empoli contro Sampdoria statistiche e probabile formazione

Le due squadre non si sono mai incontrate, la storia della Sampdoria Women in serie A è recente, mentre L’Empoli milita in Serie A dalla stagione 2020 -2021 ed ha la rosa più giovane considerando l’età delle sue giocatrici. Tuttavia come spesso accade nel Calcio Femminile Italiano a differenza di quello straniero, i numeri delle statistiche sono relativi.

La Samp comunque è una vera sopresa per il nostro Campionato donne, la squadra di Cincotta sebbene esca da una sconfitta contro le bianconere della Juventus, mantiene una buona posizione nella classifica. Ma le toscane non sono da sottovalutare.

Per quanto riguarda la formazione Cincotta potrebbe riconfermare la medesima squadra che ha giocato contro la Juve, lavorando sui cambi.





L’Empoli di Fabio Ulderici ha bisogno di punti, quindi ora deve fare risultato. A parlarne è stata proprio la calciatrice azzurra Norma Cinotti, che ai microfoni di Radio Lady ha cosi commentato la prossima partita: Con la Samp sarà una partita importantissima, ci stiamo preparando per affrontarla al meglio. vogliamo ottenere di più come punti e classifica”

Dove vedere L’empoli Ladies contro la Sampdoria

Anche questa partita della serie A donne sarà trasmessa in streaming da TimVision, potete guardarla sul mobile o anche in Tv se siete abbonati, diversamente non vi resta che leggere i risultati sulle partite di calcio femminile sul canale Sport di Donne sul Web.