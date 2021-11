Inter Femminile Vs Verona, data ora e diretta TV

Intern Vs Hellas Verona chiude il nono turno di serie A femminile: Formazioni, quando si gioca e dove vedere la partita tra le Milanesi e le Veronesi.

Inter Vs Hellas Verona si gioca domenica ore 14,30 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni – MIlano. Le due squadre partono da penteggi e posizioni diverse in classifica. Le nerazzurre sono in quinta posizione con 15 punti, mentre l’Hellas Verona è penultima, quindi per ora è in zona retrocessione.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo match di calcio femminile.

Inter Women Vs Verona statistiche

I numeri sono a favore delle nerazzurre. L’Inter femminile è imbattuta in quattro precedenti in Serie A contro il Verona. Inoltre per la squadra di Rita Guarino questo è il miglior avvio di Campionato.

In netta contrapposizione è la posizione dell’ Hellas Verona Womens che in precedenza non aveva mai raccolto un solo punto da inizio stagione. Ad oggi la squadra veneta si trova nella medesima situazione della Lazio Women, entrambe hanno solo un punto in classifica e rischiano di finire in Serie B.

Teoricamente per l’Inter donne questa dovrebbe essere una passeggiata, ma il gioco del calcio come altri sport insegna che nulla va dato per scontato. Quindi questa partita come le altre va seguita dall’inizio alla fine.

VEDI ANCHE: INTER FEMMINILE GIOCATRICI ROSA 2021 -2022

Formazione arbitro e biglietti

Per quanto riguarda la formazione delle giocatrici che scenderanno in campo, è ancora presto ma intanto sappiamo che l’arbitro della gara Inter Verona è: Aleksandar Djurdjevic di Trieste. Per i biglietti invece potete acquistarli su TicketOne e c’è ancora posto

Dove vedere Inter women contro l’Hellas Verona

Nel calcio femminile a differenza di quello maschile dove di partite gratis ci sono solo quelle della Nazionale, c’è solo un match a settimana che viene trasmesso in chiaro da La /, questo turno spetta alla Roma, mentre potete guardare in streaming Inter Vs Verona su TimVision, dopo aver sottoscritto l’abbonamento.

VEDI ANCHE: