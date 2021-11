Roma femminile contro Fiorentina. Data, ora e dove vederla in diretta Tv

Roma Femminile Vs Fiorentina nona giornata del Campionato di calcio femminile. A che ora si gioca, convocate, e dove vedere la partita As Roma contro la Fiorentina women’s.

L’As Roma contro la Fiorentina chiude gli anticipi della nona giornata di Serie A Femminile. La partita si gioca alle ore 14,30 allo Stadio Tre Fontane di Roma. Ecco le ultime news sulle giallorosse e sulle Viola.

Roma femminile Vs Fiorentina, statistiche e novità

La statistica è a favore di entrambe le squadre. Tutte le gare giocate dalla Roma in casa contro la Fiorentina sono finite con un pareggio. Ma il passato è passato, e oggi l’As Roma donne si può considerare come una delle migliori squadre del campionato di calcio femminile.

Quarta in classifica subito dietro al Milan, la squadra giallorossa da inizio campionato ha perso solo due partite su otto giocate. Naturalmente, il progetto è quello di arrivare in zona Champions, oltre a vincere di nuovo la Coppa Italia.

Per quanto riguarda le ultime news sulla formazione invece, la società As Roma Calcio ha comunicato ufficialmente che l’aattaccante spagnola Paloma Lazaro ha rinnovato il contratto fino al 2023. Pertanto Alessandro Spugna potrebbe confermare la medesima formazione che ha battuto il Verona.

La Fiorentina femminile (che in passato ha vinto uno scudetto, due volte la Coppa Itala e una Supercoppa), oggi si trova in ottava posizione in classifica. Reduce dalla sconfitta in casa contro l’Inter la squadra di Patrizia Panico contro le giallorosse di Spugna, è pronta a dare battaglia.

Se andiamo a guardare le statistiche di OPTA, le Viola insieme, con la Juventus (prima in classifica) sono, una delle due squadre a non aver ancora pareggiato in Serie A nel 2021

Pertanto per questa partita tutti gli scenari sono aperti.

Roma Vs Fiorentina dove vedere la partita in diretta Tv

Le tifose e tifosi che non possono andare allo stadio potranno vedere la Roma femminile contro la Fiorentina Wome’s in Tv grazie a La 7 che trasmette una partita i chiaro alla settimana. Chi invece desidera guardare il match in streaming su computer, smartphone o tablet deve essere abbonato a TimVision.