Parma-Juventus femminile. Quando giocano e dove vederle gratis

Parma Juventus women, partita valida per la nona giornata di campionato Serie A donne, si gioca sabato 19 novembre. Formazioni, orario, biglietti e dove vederla gratis.

Parma contro Juventus è il secondo anticipo di Serie A Tim femminile 2022-23 che riprende dopo una lunga sosta di tre settimane, a causa degli impegni della Nazionale donne e della Supercoppa. In questa partita si sfidano due squadre entrambe a caccia di punti per la classifica.

Può sembrare strano, ma la Juve donne è terza in classifica, inoltre ha perso la finale di Supercoppa contro l’AS Roma, e ora deve recuperare quattro punti di distanza sempre dalla capolista Roma. Il Parma invece è in nona posizione con soli 4 punti. Quindi parliamo di una partita che le bianconere di Montemurro devono vincere, ma non possono sottovalutare.

Parma Vs Juventus femminile statistiche e formazioni

Questo è il primo incontro tra le ducali e la Juventus woman, non esistono infatti precedenti tra le due squadre. Ricordiamo che il Parma donne gioca nella massima serie dopo aver acquistato il titolo dall’Empoli Ladie’s.

La Juve femminile arriva a questo incontro con alcuni dubbi di formazione, visto che è attesa anche da un’importante partita di Champions League, in calendario giovedì 24 novembre contro l’Arsenal. Ciò conferma che quello bianconero in Champions è un girone più difficile rispetto a quello capitato alla Roma. Quindi Montemurro potrebbe scegliere un turnover ragionato in campionato. Senza dimenticare che molte calciatrici sono appena rientrate dagli impegni della nazionale. Ma nonostante questo ecco la probabile formazione della Juve donne (Modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Salvai, Sembrant, Boattin; Grosso, Pedersen, Cernoia, Beerensteyn, Bonansea, Girelli.

Per quanto riguarda le giocatrici del Parma femminile, bisogna tenere d’occhio le punte Melania Martinovic e Milena Cambiaghi, autrici di buona parte delle (poche) reti realizzate fin qui dalla squadra emiliana. Di conseguenza ecco la probabile formazione delle gialloblu per questo match (Modulo 4-3-3): Cappeletti, Heroum, Bardin, Marchao, Cox, Benoit, Jelencic, Silvioni, Santoro, Martinovic, Cambiaghi.

Parma Vs juventus femminile a che ora si gioca e dove vederla

La partita tra Calcio Parma femminile e Juventus Women si gioca sabato 19 novembre alle ore 14.30 allo stadio Ennio Tardini. I biglietti saranno in vendita fino alle ore 13,30 di sabato. Chi non può andare allo stadio può vedere la partita gratis su La 7 e in streaming su TimVision se abbonato, ma anche su Dazn o direttamente su Juventus Tv.