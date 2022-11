Roma femminile Vs Sampdoria nona di serie A donne. Quando si gioca

As Roma femminile contro Sampdoria women apre la 9a giornata del campionato di serie A. Orario partita e dove vedere le giallorosse contro la Samp.

La Roma femminile prima in classifica incontra la Sampdoria sabato 19 novembre allo stadio Tre Fontane, cosa aspettarsi? Teoricamente una vittoria delle capitoline reduci dal successo in Supercoppa, ma nella sostanza la squadra di Spugna potrebbe pensare alla prossima partita in Champions contro il Wolfsburg, che si giocherà mercoledì 23 novembre allo Stadio Francioni di Latina.

Ecco le ultime news su questo incontro tra le giocatrici di Spugna e le ragazze allenate da Antonio Cincotta.

Roma femminile – Sampdoria formazioni e precedenti

Giallorosse e blucerchiate si sono incontrate solo due volte e ha sempre vinto la Roma. Quindi in questo caso le statistiche servono a poco. Tuttavia bisogna considerare che allo stato attuale la Roma donne è la squadra più forte del momento grazie all’attacco che segna con regolarità, Emilie Haavi su tutte. Senza dimenticare il suo portiere Ceaser, in gran forma e determinante nella sfida contro la Juventus Women per la Supercoppa vinta dalle giallorosse ai rigori. Quindi, anche se la Roma è attesa da un’importante partita di Champions fra pochi giorni che potrebbe distrarla, molte delle giocatrici titolari dovrebbe essere schierate.

Ecco dunque la probabile formazione della Roma per questo incontro (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi, Giacinti, Lazaro.

La Samp di Cincotta è attualmente in sesta posizione in classifica subito dietro al Milan. Quindi non è esattamente una squadra da sottovalutare, visto che soprattutto in attacco ha giocatrici importanti, come ad esempio l’esperta Tarenzi o la giovane Kelly Gago.

Ecco quindi la probabile formazione con cui potrebbe scendere in campo la squadra ligure nel match contro la Roma. (Modulo 4-3-3): Tampieri, Giordano, Pisani, Spinelli, Oliviero, Baldi, Cuschieri, Conc, Rincon, Tarenzi, Gago.

Dove e a che ora vedere la Roma donne-Sampdoria

La sfida tra Roma e Sampdoria, del campionato di calcio femminile, è in programma alle ore 12:30 di sabato 19 novembre, ma non sarà trasmessa in diretta Tv. Per vederla dovete essere abbonati a TimVision oppure seguire la partita tramite i canali social delle due squadre.