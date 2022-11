Fiorentina-Inter femminile, partita di alta classifica in Serie A donne

La Fiorentina Women’s ospita l’Inter femminile nel big match di questa Serie A. Probabili formazioni, quando si gioca e dove vedere la partita.

La Fiorentina Femminile affronta l’Inter Women in un match di altissima classifica: la Viola, seconda in classifica, giocherà infatti tra le mura amiche contro le ragazze di Rita Guarino, attualmente terze della graduatoria, per la partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A donne.

Vediamo quando e dove si gioca, probabili formazioni e dove vedere la sfida.

Quando e dove si gioca Fiorentina-Inter femminile

Fiorentina Women’s-Inter femminile si disputerà domenica 20 novembre con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30. Teatro della sfida sarà lo stadio Piero Torrini di Sesto Fiorentino.

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Fiorentina-Inter donne, le probabili formazioni

Nessuna squalifica tra le fila di Fiorentina Femminile e Inter Women, quindi salvo infortuni dell’ultimo momento entrambi gli allenatori dovrebbero poter schierare la migliore formazione possibile.

La Viola, reduce dal k.o. contro la Juventus, non ci si dovrebbe distaccare molto dal 4-2-3-1 con Schroffenegger in porta, Erzen, Tortelli, Agard e Jackmon in difesa, Johanndottir e Parisi in mezzo e il terzetto Mijatovic, Huchet e Monnecchi alle spalle di Kajan, anche se pure Sabatino potrebbe candidarsi al ruolo di prima punta.

Rita Guarino potrebbe invece qualcosa in più (in particolare dal centrocampo in su) rispetto alle giocatrici scese in campo nel match perso contro la Roma. Questa dunque la nostra probabile formazione dell’Inter Women, schierata con un 4-3-3: Durante; Sonstevold, Van der Gragt, Kristjandottir, Merlo; Karchouni, Mihashi, Alborghetti; Nchout, Polli, Chawinga.

Vedi anche: giocatrici Inter Femminile

Dove vedere Fiorentina-Inter femminile

La partita di calcio femminile tra Fiorentina Women’s e Inter donne sarà un’esclusiva TIMvision, quindi sarà disponibile esclusivamente in streaming e non gratuitamente. Per vederla sarà dunque necessario avere un abbonamento alla piattaforma.