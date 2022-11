Sassuolo-Pomigliano, come vedere le emiliane contro le campane

Il Sassuolo Femminile gioca in casa contro il Pomigliano Women per una partita importante per la salvezza. Probabili formazioni, quando e dove si gioca e come vedere la partita.

Sassuolo Women e Pomigliano Femminile si affrontano in un match importantissimo per la corsa alla salvezza: le neroverdi sono infatti ultime della Serie A donne a tre punti mentre le campane sono settime a quota sette punti.

Di seguito probabili formazioni, quando e dove si gioca e come vedere la partita di calcio femminile.

Sassuolo Women-Pomigliano donne, probabili formazioni

Ancora a caccia di una propria dimensione e di una squadra titolare, il Sassuolo donne potrebbe variare qualcosa rispetto alle ultime uscite. I punti fermi comunque non mancano per le neroverdi: Kresche in porta è infatti una discreta certezza, mentre davanti a lei vengono spesso impiegate Filangeri, Dongus, Phltjens e Gram. Bellusci, Jane e Pondini sono invece le titolari del centrocampo, con Clelland e Monterubbiano che dovrebbero essere abbastanza certe di una maglia in attacco. Da valutare chi tra Bragonzi, Moraca e Popadinova potrebbe completare il terzetto.

Reduce da due successi di fila, il Pomigliano Femminile non dovrebbe cambiare molto rispetto alla squadra vittoriosa contro il Milan: ecco dunque un 4-3-3 con Cetinja in porta, Rizza, Passeri, Konat e Fusini in difesa, Di Giammarino, Ferrario, Gallazzi in mezzo al campo e il terzetto Taty–Amorim Dias–Martinez in avanti.

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Quando e dove si gioca Sassuolo-Pomigliano femminile

Sassuolo–Pomigliano donne, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A Femminile, si disputerà domenica 20 novembre 2022 alle ore 12.30. Le due squadre si daranno battaglia all’Enzo Ricci.

Vedi anche: rosa calciatrici Sassuolo Femminile

Come vedere Sassuolo-Pomigliano Women

Sassuolo Women-Pomigliano Femminile fa parte delle partite in esclusiva TIMvision. Per seguire la gara sarà dunque necessario sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma.