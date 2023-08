Ultimo quarto di finale del mondiale di calcio femminile 2023. L’Inghilterra contro la Colombia: a che ora si gioca, dove vederla, formazioni e pronostico.

Inghilterra-Colombia è l’ultimo quarto di finale di FIFA 2023, che stabilirà quale sarà la quarta squadra qualificata alle semifinali. Se la giocano Le Lionesses e Las Cafeteras, ma solo una passerà il turno, chi vincerà la partita. Ecco allora cosa aspettarsi da questo match dei mondiali femminili.

Inghilterra e Colombia come sono arrivate ai quarti

La nazionale inglese femminile si è qualificata ai quarti superando con fatica la Nigeria. La partita si è complicata dopo che Lauren James si è resa protagonista di un bruttissimo gesto che le è costata l’espulsione. Nonostante siano rimaste in 10 le Lionesses hanno ottenuto comunque la vittoria ai rigori. Nel turno precedente l’Inghilterra era arrivata prima nel suo girone.

La Colombia è giunta ai quarti battendo la Giamaica agli ottavi di finale, nello scontro fra le due rivelazioni del torneo. In precedenza aveva già sorpreso tutti vincendo il proprio girone e mandando a casa la Germania, considerata alla vigilia una della formazioni più forti del torneo.

Vedi anche: Squadre qualificate ai quarti mondiali femminili

Inghilterra-Colombia: canale Tv e streaming

Partita : Inghilterra-Colombia femminile

: Inghilterra-Colombia femminile Data : 12 agosto

: 12 agosto Orario tv italiano : 12:30

: 12:30 Dove vederla in Tv : su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre)

: su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) Come vederla in streaming: su Raiplay.

Sarà quindi possibile seguire gratis questo incontro fra inglesi e colombiane sui canali tv Rai o se preferiti in streaming collegandosi al sito internet www.raiplay.it. Da smartphone, ma anche tramite tablet, pc o smart tv (in quest’ultimo caso con l’app).

Probabili formazioni Inghilterra-Colombia

Inghilterra: (modulo 4-3-3) Earps, Greenwood, Bright, Carter, Daly, Walsh, Stanway, Bronze, Russo, Kelly, Hemp.

Colombia: (modulo 4-2-3-1) Perez; Carolina Arias, Guzman, Daniela Arias, Ospina: Bedoya, Caraball Caicedo, Santos, Ramirez, Usme.

Vedi anche: Capocannonieri Mondiale femminile 2023.

Pronostici Inghilterra-Colombia mondiali donne 2023

Per quanto riguarda il pronostico dell’incontro è decisamente a favore delle Lionesses che a questo punto del torneo sono una delle candidate per il successo finale. La nazionale inglese può vantare molte giocatrici di talento che militano nei club più forti d’Europa e un’ottima organizzazione di gioco.

Dall’altra parte non bisogna sottovalutare la selezione colombiana, che finora ha stupito tutti, ma che tuttavia potrebbe già accontentarsi del traguardo raggiunto. Anche secondo i quotisti l’Inghilterra è nettamente favorita, ma non dovrà commettere errori come contro la Nigeria, perché in questo caso il rischio di perdere sarebbe più alto.

Pronostico: 1

Vedi anche: Mondiali calcio femminile 2023 chi vincerà favorite