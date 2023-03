Lauren James, profilo giocatrice della nazionale inglese e del Chelsea femminile. Età, caratteristiche tecniche, goal e curiosità.

Lauren James è una calciatrice di nazionalità inglese, che promette di essere una delle vere rivelazioni dei prossimi Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Presentata come fenomeno mediatico, anche per via di un cognome ingombrante, quello del fratello Reece (attuale giocatore della nazionale inglese e del Chelsea maschile) in realtà Lauren si sta facendo conoscere per il suo talento sul campo di gioco.

Conosciamola meglio allora in questa scheda, con tutti i dati, le statistiche e le curiosità che la riguardano.

Data di nascita: 29/09/2001

Squadra attuale: Chelsea Women

Luogo di nascita: Londra

Scadenza contratto: 2025

Età: 21 anni

Altezza: 1,75 m

Nazionalità: Inghilterra

Posizione in campo: attaccante

Piede preferito: destro

Chi è Lauren James: squadra, presenze e goal

La nazionale inglese, che ha vinto l’Europeo femminile finora non l’ha coinvolta. Anche perché in una squadra che aveva tanti talenti da esprimere il rischio era quello di bruciare quello più acerbo. Il suo. Cinque presenze lo scorso anno, la prima nelle qualificazioni al Mondiale contro l’Austria. E da quel momento il CT Sarina Wiegman ha dimostrato di puntare molto su di lei. D’altra parla la sua nazionale punta a vincere la prossima edizione del Mondiale.

Ha giocato molto però nella Arnold Cup Classic dove ha firmato il suo primo gol in assoluto con la maglia delle Leonesse vincitrici del torneo. E ora il suo talento comincia a diventare davvero troppo evidente per essere nascosto.

Scoperta dall’Arsenal che l’ha fatta esordire in Premier League quando aveva solo sedici anni, ha lasciato casa molto presto: tre anni a Manchester con lo United, una promozione in massima divisione e tanti gol, 22 in 40 presenze nel corso di due stagioni. Poi il passaggio al Chelsea donne e la sua consacrazione definitiva.

Lauren James, bio e caratteristiche tecniche

Una passione per il calcio nata fin dalla culla: ereditata dal padre, Nigel James, allenatore con patentino internazionale di radici jamaicane. Lauren è una ragazza di grande carattere, forte sia dal punto di vista fisico che emotivo. Emma Hayes, l’allenatrice del Chelsea non ha dubbio che si tratti di uno dei talenti più straordinari del calcio femminile inglese degli ultimi anni.

Grande capacità di controllo del pallone, Lauren James – continuando a giocare da riserva alle spalle di mostri sacri come Samantha Kerr – si è ritagliata uno spazio crescente. A oggi sono sette gol in 17 partite complessive.

Jill Scott, 36 anni, che si è ritirata dal calcio femminile professionistico dopo aver aiutato l’Inghilterra a vincere il campionato europeo la scorsa estate, è convinta che sia lei la chiave sulla quale puntare a vincere il trofeo: “Lauren dimostra che questa squadra ha tantissimi talenti che stanno crescendo. Alcuni sono già pronti. E Lauren James forse è il più straordinario. Grande talento nel controllo di palla, splendida visione di gioco e di tiro. Non vedo una classe del genere dal tempo di Kelly Smith”.

Se non ci credete date un’occhiata a questo video con uno dei gol più belli di Lauren James.

Bro, who is this Lauren James 😳😳😳 pic.twitter.com/x5K0Xx6oih — Alabi (@the_Lawrenz) March 13, 2023

Quindi nazionale, ma anche vittorie con il Chelsea nel suo mirino. In particolare in alto cercherà in tutti i modi di vincere la UEFA Women’s Champions League, competizione che coinvolge anche la Roma femminile. Le capacità per far bene pure qui non le mancano. Ma per diventare una delle migliori calciatrici in circolazione, la giovane inglese deve ancora fare molta strada, anche se come abbiamo visto in questa scheda le premesse ci sono tutte.

